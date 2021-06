Des travailleurs étrangers parmi 11 tués et 25 disparus après un glissement de terrain et des inondations au Népal, selon des responsables (VIDEO)

S’adressant à Reuters vendredi, le responsable du district, Baburam Khanal, a déclaré que les corps de trois travailleurs avaient été retrouvés près de la ville de Melamchi, dans le district de Sindhupalchowk, une région montagneuse bordant la région du Tibet en Chine.

L’un des corps a été identifié comme étant un travailleur indien et les deux autres comme étant chinois. « Les ressortissants étrangers travaillaient pour une entreprise chinoise qui construit un projet d’eau potable », a déclaré Khanal.

Le nombre de morts s’élève actuellement à 11, avec 25 personnes toujours portées disparues à Sindhupalchowk, a annoncé jeudi soir le ministère de l’Intérieur du pays. Les inondations ont causé des ravages, détruisant des maisons, des routes, des ponts et d’autres infrastructures. Des centaines de personnes ont été forcées de se déplacer vers des centres communautaires après que leurs maisons et leurs villages ont été détruits. Les efforts de sauvetage sont en cours pour atteindre les personnes dans les zones touchées.

Secourir les victimes des inondations par avion au Népal pic.twitter.com/Fusgu5i2OC – Dr Jagan Karki (@jaganbimal) 17 juin 2021

Le Népal a également l’une des prévalences de Covid-19 les plus élevées au monde et les autorités sanitaires et les agences d’aide ont eu du mal à poursuivre leurs opérations en raison des inondations et des fortes pluies à travers le pays.

Népal : Ils osent tous les défis, partout. C’est ainsi que les agents de santé népalais se rendent dans les zones reculées frontalières de la Chine au Mustang avec #COVID-19[FEMININE vaccin pour piquer les gens. Ceci malgré de fortes inondations dans l’un des plus grand district du Népal. pic.twitter.com/tf6r3hyq66 – Sanjay Bragta (@SanjayBragta) 17 juin 2021

Chaque année, le Népal est frappé par des pluies de mousson qui causent des dégâts considérables et font des centaines de morts. Les agences d’aide ont averti que l’impact social et économique de la pandémie pourrait être aggravé par les inondations.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!