Des travailleurs de la technologie devenus des travailleurs du sexe : pourquoi ils ont changé de carrière

Comme technologie ouvriers résister aux mandats de retour au pouvoir font face à des licenciements qui progrès durement gagnés en matière de diversité et d’équité et regardez leur les rêves de fonder des startups à succès se tarissent , on peut affirmer sans se tromper que beaucoup pourraient être à la recherche de nouveaux métiers. Confronté au sexisme et à la discrimination dans le monde de l’entreprise, et motivé par le désir d’avoir un impact plus localisé, créatif et empathique, un sous-ensemble discret de travailleurs de la technologie a quitté l’industrie technologique pour poursuivre le travail qu’il préférait faire – dans le domaine de travail du sexe.

Qu’ils soient cinéastes érotiques, dominatrices professionnelles ou escortes plus traditionnelles, ces anciens travailleurs de la technologie citent une augmentation significative de leur sentiment d’autonomisation, de satisfaction au travail, de licence créative et de liberté globale dans leur nouvelle profession. Ils partagent un désintérêt universel à l’égard du retour sur les lieux de travail technologiques – mais une confiance sous-jacente qu’ils le pourraient, si les employeurs du secteur technologique commençaient un jour à donner la priorité aux facteurs permettant de retenir des talents diversifiés. Leurs histoires sont une source d’inspiration pour tous ceux qui cherchent l’autorisation de poursuivre leurs véritables aspirations professionnelles, et constituent également un avertissement pour les employeurs du secteur technologique, qui continuent de perdre le potentiel de certains de leurs travailleurs les plus motivés et les plus compétents.

VOIR ÉGALEMENT: Est-ce qu’Instagram bannit les comptes LGBTQ et d’éducation sexuelle ?



Sexisme et stagnation de carrière

“J’ai vraiment fait l’expérience du sexisme à chaque instant de ma vie. [corporate] carrière”, partage Mistress Serafina, dominatrice professionnelle basée à New York. “Dès mes premiers entretiens à la sortie de l’université, mes intervieweurs m’ont proposé, puis l’ingénieur principal m’a proposé mon premier emploi. On m’a recherché à plusieurs reprises des opportunités et on m’a dit dans mes évaluations de performance que mon ton était trop enflammé. ” Serafina raconte volontiers son histoire, dans l’espoir que le fait de prendre la parole rappellera aux autres victimes de discrimination qu’ils ne sont pas seuls. Sa frustration est palpable lorsqu’elle partage l’expérience de lutter contre un système où elle se sentait prête à échouer.

Le tempérament de Serafina, qui l’a conduite à des postes de direction dans le monde des startups, malgré la lutte acharnée contre le sexisme, est désormais plus ouvertement célébré dans sa nouvelle profession. “J’apprends aussi beaucoup sur moi-même à travers le travail ; je me considère comme un projet artistique.” dit Serafina. “Mes caractéristiques naturelles sont appréciées et j’ai la possibilité de m’explorer.” Serafina a longtemps été une mécène du monde BDSM avant de commencer à y travailler professionnellement. Ses expériences personnelles et sa personnalité ont été appréciées au sein d’une communauté de dominatrices professionnelles, où elle a fait son apprentissage et affiné ses compétences.

Les expériences de Serafina trouvent écho chez les travailleuses du sexe du monde entier. “Je reçois plus de respect de la part des hommes en tant que travailleuse du sexe que je n’en ai jamais eu dans l’industrie technologique”, déclare Maîtresse Fae , une autre professionnelle du logiciel devenue dominatrice à plein temps à New York. La carrière technologique de Maîtresse Fae a pris fin après plusieurs années, après s’être terminée dans une frustration similaire à celle de Serafina, où son potentiel professionnel s’est senti dilapidé par un environnement de sexisme et de manque d’opportunités de croissance. “J’ai quitté l’industrie après avoir eu l’impression d’avoir atteint un plafond et de n’avoir plus rien que je voulais accomplir. J’étais épuisé et frustré par l’état d’esprit à courte vue de la bulle technologique de la Silicon Valley. Aucune somme d’argent ne vaut la peine d’être réinvestie. un domaine où je me sentais minimisé, dégradé et dévalorisé. »

“Je reçois plus de respect de la part des hommes en tant que travailleuse du sexe que je n’en ai jamais eu dans l’industrie technologique.”

– Maîtresse Fae

Un appel à faire ce qui compte

“Je me demande souvent ce que ce serait si les grandes entreprises technologiques étaient dirigées par davantage de personnes valorisant la créativité”, réfléchit Evana, qui a demandé à utiliser un pseudonyme pour protéger son identité. Evana est une escorte basée à San Francisco, dont la carrière l’a conduite des universités les plus élitistes aux plus grandes entreprises de la Silicon Valley, et finalement à une carrière plus satisfaisante et plus épanouissante dans le travail du sexe et de l’intimité. “Une partie de moi n’était tout simplement pas nourrie [in the tech industry]. Ma santé mentale était épuisée. Je suis finalement parti pour des raisons de diversité – pas seulement démographique, mais aussi dans la manière dont les gens autour de moi perçoivent le monde de manière plus large. »

“L’intimité est faible dans ce monde”, poursuit Evana. “Quand j’ai commencé à sucrer [professionally dating], j’étais plutôt malheureux en tant qu’ingénieur logiciel. Le travail sur l’intimité a été immédiatement plus enrichissant – j’ai compris le fait que les gens sont tellement seuls. Il s’agit en fait d’un travail important pour notre société. »

Le sentiment d’Evana est partagé par les autres travailleurs. “En fait, j’ai un impact individuel”, déclare Maîtresse Serafina. « Si je pouvais comparer cela à ce que je faisais dans le domaine de la technologie, j’avais l’impression de travailler dans un monde entièrement virtuel : mes résultats n’étaient que des chiffres sur une feuille de calcul. la vie d’une personne. » Tous ces travailleurs apprécient de voir leur travail avoir un impact concret et sont heureux de quitter l’échelle de l’entreprise et de la masse salariale pour avoir la chance d’exercer une profession plus expressive et ayant un impact direct.

Vous voulez plus d’histoires de sexe et de rencontres dans votre boîte de réception ? Inscrivez-vous à la nouvelle newsletter hebdomadaire After Dark de Mashable.

S’épanouir et redonner à la communauté

“Je trouve le travail du sexe et plus généralement le parapluie de la créativité érotique – qu’il s’agisse de la réalisation de films, de l’écriture ou de la spiritualité sexuelle (tantra, philosophies de l’érotisme), de l’éducation sexuelle – l’ensemble du parapluie m’a toujours été une source d’inspiration intellectuelle et créative”, déclare Val. cinéaste érotique et leader de la communauté des travailleuses du sexe. En plus de ses projets créatifs, Val est passionnée par la création de communautés en ligne pour les travailleuses du sexe, à une époque où les travailleuses du sexe sont interdit et censuré sur toutes les plateformes numériques. “Maintenant que je développe des technologies avec d’autres travailleuses du sexe, j’ai appris à quel point il peut être puissant de concevoir à partir des marges : il y a une vraie crudité, un réalisme ; une impudeur extrêmement puissante.”

Val et leur équipe travaillent à remettre en question les normes de l’industrie technologique, qui privent et censurent les communautés marginalisées, en utilisant des pratiques partagées par les communautés de travail du sexe. La plateforme de Val, Lèvres , est un pionnier des idées autour de l’appropriation communautaire démocratique de la technologie, de la modération communautaire et de la décentralisation. Leur plate-forme est open source et construit sa culture de plate-forme de bas en haut, les utilisateurs ayant la plupart de leur mot à dire sur ce qui se passe sur la plate-forme. “Nous devons travailler ensemble si nous voulons avoir une chance de créer un écosystème d’alternatives. Le système de modération que nous avons mis en place pour Lips s’inspire de la façon dont la communauté du travail du sexe effectue le contrôle, la justice transformatrice, le travail avec les personnes qui ont été lésées, la façon dont nous n’avons pas peur de nous exprimer. Il y a tellement de valeurs que j’ai pratiquées dans le monde de l’économie érotique qui ont façonné et informé mon travail dans d’autres domaines.

Val n’est pas le seul à combiner son expérience en technologie avec sa nouvelle carrière. Mistress Fae propose des consultations gratuites et donne des cours/ateliers axés sur la confidentialité numérique, la sécurité opérationnelle et les connaissances technologiques pour les autres travailleuses du sexe. Dans l’ensemble, toutes les travailleuses du sexe ont parlé du soutien qu’elles reçoivent de leur communauté pour le travail qu’elles accomplissent, et des différentes façons dont elles redonnent à cette communauté pour la sécurité et le bien-être des autres travailleuses du sexe.

VOIR ÉGALEMENT: Les adolescents veulent voir de l’amitié à la télévision, pas du sexe, selon une étude



Les travailleuses du sexe ne se contentent pas de quitter l’industrie technologique : elles utilisent leurs compétences et leurs connaissances pour lutter contre la culture oppressive promue par la culture technologique dominante. Elles combinent leurs compétences techniques et leur sens des affaires avec les pratiques de renforcement du pouvoir, d’autonomisation des communautés, de démocratie transparente et d’éducation perfectionnées par les communautés de travailleurs du sexe – et elles sont davantage appréciées pour cela dans leurs nouvelles carrières. Bien que leur pivot puisse sembler peu orthodoxe à certains, leur assurance claire que leur vie s’est améliorée sur presque tous les indicateurs professionnels parle d’elle-même.