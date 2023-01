Des travailleurs de Covid en Chine se heurtent à la police pour des salaires impayés et des licenciements

Après le brusque renversement par la Chine des restrictions «zéro Covid», le vaste système national de surveillance et de test des virus s’est effondré, alors même que les infections et les décès augmentaient. Maintenant, les autorités sont confrontées à un autre problème : les travailleurs en colère contre la pandémie qui exigent des salaires et des emplois.

Dans la ville de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, des centaines de travailleurs enfermés dans un différend salarial avec un fabricant de kits de test Covid ont lancé des objets sur des policiers en tenue anti-émeute, qui ont brandi des boucliers alors qu’ils se retiraient. Debout sur des stocks d’inventaire, les manifestants ont donné des coups de pied et jeté des boîtes de tests antigéniques rapides sur le sol, envoyant des milliers de tests se répandre.

Dans la ville orientale de Hangzhou, des témoins ont déclaré que plusieurs travailleurs étaient montés sur le toit d’une usine de kits de test et avaient menacé de sauter pour protester contre les congés non payés. Et dans une usine de fabrication test distincte de la ville, les travailleurs ont protesté pendant des jours contre un conflit salarial.