Des travailleurs de BC Ferries s’entraînent sur des mers simulées au terminal de traversiers de l’île de Vancouver

Un investissement de 2 millions de dollars a permis de moderniser un terminal de BC Ferries sur l’île de Vancouver, le convertissant en un centre de formation à la fine pointe de la technologie.

Des écrans, des présentoirs, des ordinateurs et des panneaux de contrôle modernes sont maintenant installés au terminal de ferry de Departure Bay à Nanaimo et les membres des médias ont fait une visite le mercredi 10 mai.

Malcolm Rodger, directeur de la formation par simulation de BC Ferries et instructeur, a déclaré que la configuration permet une meilleure expérience éducative. L’équipement simule autant que possible des situations marines réelles, offrant même la sensation d’un navire à bascule. Cependant, il n’y a pas de sols vibrants ni de brumisation et tout est visuel.

« Les cartes ont été construites avec des photos, la numérisation et des demandes spécifiques de BC Ferries. Les choses sont au bon endroit et les choses sont à l’échelle… », a déclaré Rodger. « Est-ce parfait ? Ce n’est pas censé être parfait, c’est censé être à l’image, mais c’est très bien.

Robin Grypma, directeur principal de la simulation de pont chez BC Ferries, a travaillé dans la flotte pendant 10 ans et forme des gens depuis six ans. Le nouveau simulateur est impressionnant, a-t-elle dit, et «nuit et jour» par rapport à l’équipement utilisé lorsqu’elle montait. Le simulateur précédent, bien qu’excellent, était obsolète après 12 ans, a-t-elle déclaré.

« Les modèles eux-mêmes, ils sont tous développés de manière hydrodynamique, ils réagissent donc beaucoup plus efficacement et avec plus de réponse dans ce nouveau simulateur », a déclaré Grypma. « Les visuels sont mille fois meilleurs. L’équipement que nous avons installé… est en fait ce qu’il y a à bord. Nous reproduisons [what’s] à bord donc il y a moins de formation sur la façon d’utiliser l’équipement et plus de formation sur la façon de réagir aux urgences.

Les installations de formation de Tsawwassen et de Swartz Bay ne sont plus utilisées, ce qui fait de l’installation de Nanaimo «la priorité», a déclaré Rodger.

« C’est au centre de la flotte, au centre des voyages, au centre de la majeure partie de l’équipage », a-t-il déclaré.

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez Karl sur Twitter et Instagram

BCFerriesTransport