L’initiative chinoise Belt and Road, qui vise à relier l’Asie, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Europe par le biais de ports, de ponts, de réseaux 5G et d’autres infrastructures financés par la Chine, repose sur le dos de personnes comme Ding, qui, selon les chercheurs, sont confrontées à une exploitation. exacerbée par la pandémie.