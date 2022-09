Des transfuges nord-coréens donnent un rare aperçu de la vie au sein du régime de Kim Jong Un

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La vie à l’intérieur du régime totalitaire de Kim Jong Un est radicalement différente de la façade de force et de pouvoir que le royaume ermite projette sur le monde extérieur.

Personne ne connaît ce contraste comme les transfuges nord-coréens qui ont vécu et se sont échappés des pays les plus dangereux et les plus fermés du monde.

“Mieux vaut mourir que vivre ainsi”, a déclaré à Fox News un transfuge nord-coréen de 25 ans dans un café de Séoul, en Corée. S’exprimant de manière anonyme, elle a fait remarquer son moment “aha” – lorsque son désespoir l’a amenée à faire le saut – pour tenter sa chance dans une nouvelle vie dans une ville cosmopolite à des kilomètres de là.

“Peu importe le risque, la vie en Corée du Nord n’en valait pas la peine”, a-t-elle déclaré. La transfuge, qui s’est évadée en 2019 à l’âge de 23 ans, fait partie des nombreuses femmes qui font le voyage vers le sud.

Des années auparavant, lorsque sa mère s’était enfuie en Chine, elle était devenue une cible pour le régime. Le gouvernement a limité ses possibilités d’emploi et réduit entièrement son salaire. Ses rêves d’aller à l’école de médecine et de devenir médecin ont été écourtés. Elle a pu travailler comme infirmière sans être payée, se débrouillant avec l’argent que sa mère lui avait envoyé de Chine.

“C’est dur de survivre”, dit-elle. “Beaucoup de problèmes de santé que nous voyons ont diminué … [But] c’est toujours un problème très répandu, la malnutrition.”

Mais les luttes auxquelles les Nord-Coréens sont confrontés au quotidien sont sans égal pour les citoyens envoyés dans des camps de travail.

“Ils envoient toute la famille dans ce camp de concentration, et ils s’assurent de les mettre sur des quarts de travail différents, afin que la famille ne soit jamais réunie”, a-t-elle déclaré. “Le but est d’empêcher les gens de s’échapper parce qu’ils pensent que si l’un des membres de la famille est au travail, ils ne vont pas simplement laisser le membre de la famille derrière eux et partir.”

“La principale chose qu’ils font dans ces camps de concentration est le travail forcé”, a-t-elle déclaré. “Ils ne dispensent qu’une éducation très basique. Ainsi, lorsque de jeunes enfants sont envoyés dans ces camps de concentration, ils éduquent en quelque sorte jusqu’à l’âge de 13 ans.”

Les Nord-Coréens envoyés dans des camps sont considérés comme des criminels par le gouvernement. Cependant, ce sont les crimes contre le gouvernement qui peuvent envoyer les Nord-Coréens dans des camps aux conditions les plus dures. Souvent, ceux qui sont envoyés dans ces camps purgeront une peine à perpétuité.

Le transfuge a déclaré que le gouvernement se donnait beaucoup de mal pour dissimuler les camps aux yeux du public.

“Il y avait ce camp de concentration qui a disparu du jour au lendemain parce qu’ils voulaient donner une fausse image qu’il n’était pas là”, a-t-elle déclaré. “Ils ont déplacé tous les gens qui étaient à l’origine dans le camp de concentration ailleurs, et ils ont fait cette façade de un petit village. Alors ils ont fait venir comme de simples mineurs de charbon pour y vivre.

Cette transfuge s’est dite déterminée à ne pas faire de cette situation sa réalité. Grâce à l’argent qu’elle a reçu de sa mère en Chine, elle a finalement pu payer des passeurs pour la conduire en sécurité en Corée du Sud via la Chine.

Travaillant avec des défenseurs d’une organisation appelée PSCORE (People for Successful COrean Reunification), elle est sur la bonne voie pour obtenir un diplôme universitaire et espère étendre la mission de l’organisation à but non lucratif pour aider les transfuges à Séoul.

Mais tous les transfuges n’ont pas autant de chance. Transfuge nord-coréen et PDG de l’association à but non lucratif Woorion Daehyeon Park a offert cette évaluation désastreuse :

“Il ne s’agit pas de… survivre en Corée du Sud. [North Korean defectors] sont perdus dans la vie. Ils n’ont pas d’espoir. Ils n’ont pas de vision. Ils n’ont rien à faire dans la société”, a déclaré Park à Fox News Digital. “Même si je peux survivre en Corée du Sud et que travailler et avoir votre travail ne les rend pas heureux et il est facile pour eux de savoir … choisir un chemin sombre.”

Park a lancé Woorion pour répondre aux besoins des 33 834 transfuges vivant en Corée du Sud qui luttent pour construire leur vie dans une société moderne de haute technologie.

Park dit qu’il peut s’identifier aux transfuges qui disent se sentir transportés dans un nouveau monde.

“Imaginez que je vivais encore au 19ème siècle, et qu’à un certain point vous traversez la rivière, et que vous prenez [a] taxi … et je vois les villes, et c’est comme si je vivais dans cette … ville de films, l’un des films que je venais de regarder, et c’est à ce moment-là que j’ai réalisé wow “, a déclaré Park. “Le système scolaire enseignait moi que la Corée du Nord fait l’envie du monde, vous savez que c’est le meilleur pays du monde.”

Woorion aide les transfuges à utiliser les ressources du pays qu’ils n’ont vues que dans les films western bootleg. Selon l’association, 72% des transfuges ne savent pas où et comment trouver des informations utiles pour leur réinstallation.

“Ils ne sont pas censés venir ici pour nous traiter comme des citoyens de seconde classe”, a déclaré Park.

Environ un transfuge sur trois parle de son expérience et 93% des membres de Woorion disent que l’organisation fait partie intégrante de leur vie.

Pour les familles laissées pour compte, elles trouvent souvent peu de réconfort auprès des groupes non gouvernementaux qui sont exclus de la nation isolée.

La réunification n’est pas le consensus de tous les Sud-Coréens, malgré les appels des transfuges et des générations plus âgées qui se souviennent des familles déchirées pendant la guerre de Corée. Selon l’Institut asiatique d’études politiques, “de 2011 à 2017, environ 25% des Sud-Coréens dans la vingtaine ont admis qu’ils n’étaient pas intéressés par l’unification”.

“La majorité des Nord-Coréens ne sont que des innocents, tout comme ma maman, mon père, toute ma famille”, a déclaré Park. “Je veux qu’ils aient la liberté.”

“La jeune génération… ils ne font pas confiance au [North Korean] gouvernement », a déclaré un transfuge de 25 ans à Fox News Digital. « Ils veulent du changement et ils veulent un changement radical. Et si cette réunification leur apporte le changement qu’ils souhaitent, alors ils la soutiennent.”

Kim Tae-Hoon, président de PSCORE et ancien vice-président du Comité nord-coréen des droits de l’homme, a déclaré à Fox News Digital que “la seule solution est d’avoir l’unification”.

“Le peuple coréen a une longue histoire de la même race, la même culture depuis des milliers d’années, c’est donc naturel pour nous”, a déclaré Tae-Hoon. “Même le régime nord-coréen et le peuple nord-coréen croient également que l’unification est leur devoir.”

Pour ceux qui souhaitent l’unification, Pékin est considéré comme l’un de ses plus grands obstacles.

“La force géopolitique est un effet très important. (…) La Chine ne veut pas l’unification de la Corée”, a déclaré Tae-Hoon.

Les liens étroits de la Corée du Nord avec la Chine ne font qu’ajouter à ces complexités alors que la Chine rapatrie les Nord-Coréens qui tentent d’échapper aux griffes de Kim Jong Un. Tae-Hoon soutient que la volonté du peuple coréen et la connaissance du monde occidental motiveront le peuple nord-coréen à faire pression pour des réformes.

“Il y a de l’espoir qu’il puisse y avoir des changements dans le pays”, a déclaré Tae-Hoon. “Le peuple nord-coréen a ce désir d’en savoir plus.”

Pour la plupart des Nord-Coréens, un accès sans entrave aux médias sociaux et à une presse libre est un monde qu’ils ne connaissent pas. Mais à mesure que de plus en plus de personnes s’échappent, le monde se fait une meilleure image d’un royaume très éloigné du reste du monde et de ses normes.