Des trampolines aux cerceaux: des entraînements cardio inattendus pour vous aider à vous mettre en forme

Rester actif tout en étant coincé à l’intérieur pendant la pandémie de coronavirus est important, mais il est facile de s’ennuyer avec votre routine d’entraînement en quarantaine.

Si vous cherchez à changer les choses, nous avons rassemblé quelques façons intéressantes de devenir actif en dehors de vos courses et promenades sur tapis de course typiques.

Voici quelques idées d’entraînement que vous pouvez essayer pour garder votre routine d’exercice excitante:

Essayez les trampolines

Si vous voulez profiter de la dernière tendance d’entraînement (littéralement), essayez les trampolines. Bien que les trampolines puissent sembler être un retour à votre enfance, les entraînements de trampoline à venir utilisent des appareils plus petits à la maison. La technique est déjà très appréciée des célébrités telles qu’Eva Longoria et Goldie Hawn, qui ont publié des articles sur leurs séances de rebond sur Instagram.

Entraînements Hula hoop

Vous vous souvenez de ces anneaux en plastique surdimensionnés avec lesquels vous jouiez lorsque vous étiez enfants? Eh bien, ils pourraient être votre prochaine solution de remise en forme. Dans un article sur le site Web de la Mayo Clinic, Edward R. Laskowski, MD a écrit: «Les cerceaux lestés peuvent être un bon ajout à votre programme d’exercice, même si vous ne pouvez faire du cerceau que quelques minutes à la fois. fois pendant la journée. «

Vous pouvez également varier l’entraînement avec des cerceaux lestés. «Plus le cerceau est petit et léger, plus il faut d’énergie pour le maintenir en marche», explique Laskowski. « Mais plus le cerceau est gros et lourd, plus il est facile de continuer, ce qui signifie que vous pourrez peut-être le faire pendant une période plus longue. »

Bollywood et danse du ventre

Les cours de cardio dance comme la Zumba sont un excellent moyen de bouger, mais si vous cherchez un changement, essayez un autre type de danse, comme Bollywood et la danse du ventre. Les chaînes YouTube comme Dance with Deepti proposent des entraînements cardio Bollywood que vous pouvez faire dans le confort de votre salon. Des chaînes comme Leilah Isaac proposent des séances de danse du ventre, qui ciblent vos jambes, vos hanches et votre tronc.

12, 3, 30

Si vous vous ennuyez lors de vos promenades ou courses typiques sur tapis roulant, adoptez la dernière tendance du tapis roulant: 12, 3, 30. Popularisé par YouTuber Lauren Giraldo, qui a partagé l’idée: vous réglez votre tapis roulant sur l’inclinaison 12 et la vitesse 3 pendant 30 minutes . Maintenant, la stratégie a incité d’autres créateurs de contenu et fans à essayer, inspirant des dizaines de vidéos de résultats.

Essayez la boxe

Canalisez votre intérieur Muhammad Ali en essayant la boxe. La boxe est un entraînement complet du corps qui peut avoir un grand impact dans un petit espace, ce qui le rend parfait pour votre prochaine entreprise d’entraînement à domicile.

Dans une interview d’avril 2020 avec USA TODAY, Alex Trakas, co-fondateur, entraîneur fondateur et PDG de BASH Boxing, a déclaré: «La boxe est la meilleure forme de cardio qui soit (parce que) vous déplacez votre corps à travers tous les plans de mouvement. . Ainsi, lorsque vous êtes sur un vélo, un tapis roulant ou que vous courez à l’extérieur, vous travaillez sur un seul plan de mouvement. Quand tu boxes, tu es obligé de bouger dans toutes les directions.

Piratage de vélo stationnaire

Vous voulez vous lancer dans le cyclisme en salle sans débourser la pâte pour un Peloton ou une autre marque de vélo d’intérieur? Il existe un appareil que vous pouvez acheter (pour beaucoup moins cher!) Qui transforme votre vélo ordinaire en vélo stationnaire. Ces supports de vélo maintiennent votre vélo en place afin que vous puissiez pédaler tout en restant en sécurité et au chaud à l’intérieur. Vous pouvez même l’installer devant votre téléviseur!

Contribuant: Jimmy Hascup, USA TODAY

