Alexei Navalny, le principal rival du président russe Vladimir Poutine qui a été empoisonné par un agent neurotoxique mortel l’été dernier – prétendument par le FSB – a été condamné à 2 ans et 8 mois de prison (en soustrayant la durée de l’assignation à résidence à la peine totale de 3 ans et 6 mois imposés par le tribunal) pour des accusations forgées de toutes pièces par le Service fédéral des pénitenciers de Russie.

Les autorités russes ont allégué qu’en recevant un traitement médical en Allemagne après avoir été empoisonné avec l’agent neurotoxique Novichok, Navalny avait violé les termes d’une condamnation avec sursis dans une affaire de détournement de fonds artificiel en 2014. La peine avec sursis de Navalny a pris fin en juin 2018 et sa période de probation s’est terminée le 30 décembre. , 2020. Néanmoins, les responsables de la mise en accusation ont reproché à Navalny de ne pas être retourné en Russie immédiatement après sa sortie du coma, même si son traitement médical s’est poursuivi pendant des mois par la suite. Navalny est rentré dans le pays à la mi-janvier et a été immédiatement placé en état d’arrestation.

Apparaissant au tribunal mardi, Navalny a souligné que Poutine lui-même savait où il se trouvait, s’étant vanté d’avoir permis à l’activiste de l’opposition de se rendre en Allemagne pour des soins médicaux. L’avocat de Navalny, Vadim Kobzev, a déclaré au tribunal: «Le pays tout entier, le monde entier savait où il se trouvait.» Les nouveaux temps, un hebdomadaire d’information russe indépendant, a bien résumé la situation: Navalny est jugé simplement pour avoir survécu à l’empoisonnement. S’exprimant devant le tribunal lors de l’audience de mardi, Navalny a souligné le vrai sens de la procédure: «Ils emprisonnent une personne pour effrayer des millions d’autres.»

Si vous demandez à Margarita Simonyan, rédactrice en chef du réseau financé par l’État RT qui passe pour des nouvelles aux Etats-Unis, la prison n’est pas une punition assez sévère. Simonyan a expliqué ses vues choquantes lors de la diffusion de lundi de La soirée avec Vladimir Soloviev sur la chaîne de télévision publique russe Rossiya-1. «Je suis fière de ma patrie», s’est-elle exclamée et a soutenu que ceux qui tentent de saper le régime doivent être durement traités et immédiatement emprisonnés. Simonyan a décrit Navalny comme «un traître de la patrie».

Elle a ajouté: «Nous ne savons pas qui a empoisonné les Skripals [Sergei and Yulia] ou [Alexander] Litvinenko, nous ne savons pas si la Russie a fait cela ou non. Mais laissez-moi dire quelque chose de sauvage et d’impopulaire. Qui étaient Skripal et Litvinenko? Traîtres de la patrie … Et quel grand pays permettrait aux traîtres de la patrie de se promener sans punition? Simonyan a conclu: «Je vais vous dire une chose effrayante: si j’ai découvert et reçu la preuve que [the poisonings] étaient l’œuvre des services de renseignement contre les agents d’autres services de renseignement, cela ne me dérangerait pas du tout.

Les Skripal et Litvinenko ont été empoisonnés, prétendument par des agents de l’État russe, en Grande-Bretagne. Les premiers ont survécu à leurs empoisonnements tandis que Litnivenko est mort en 2006 d’une maladie des radiations.

Au cours de la même émission, l’animateur Vladimir Soloviev et divers panélistes ont qualifié Alexei Navalny de «traître» et l’ont accusé sans fondement de travailler pour les agences de renseignement occidentales. La conclusion incontournable est que les porte-parole du Kremlin jettent les bases pour justifier le sort qui, selon eux, attend Navalny, aussi horrible soit-il.

Le plus grand crime de Navalny aux yeux du Kremlin symbolise l’idée que le peuple peut choisir un chef en plus de Poutine, ou même avoir la possibilité de décider par lui-même. Le chef de l’opposition intrépide de la Russie a inspiré de multiples manifestations contre la corruption du gouvernement, qui ont conduit à des taux de participation massifs dans toute la Russie et ont abouti à l’arrestation d’un nombre sans précédent de 5000 personnes, dont 82 journalistes. Le secrétaire de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a rejeté les appels de la Maison Blanche à la libération de Navalny et la condamnation par le secrétaire d’État Antony Blinken d’une violente répression par les autorités russes contre des manifestants pacifiques. «En ce qui concerne les déclarations faites par les représentants américains sur les manifestations illégales dans notre pays, je répète que nous ne sommes pas prêts à accepter et à écouter de telles déclarations des Américains et que nous ne le ferons pas», a souligné Peskov.

Apparaissant sur La soirée avec Vladimir Soloviev, Dmitry Kulikov, membre d’un club d’experts organisé par la chaîne de télévision d’État La Russie d’aujourd’hui, a déchiffré le message de Peskov tel qu’il l’a compris. Kulikov a expliqué que Peskov disait diplomatiquement à Blinken: «Foutez le camp d’ici, nous nous moquons de tout ce que vous avez à dire à ce sujet. Nous ne ferons plus attention à vous. » Il est révolu le temps où les experts de la télévision d’État russe ont raconté avec adoration les signes de la soumission apparente de l’ancien président américain Donald J. Trump au président russe Vladimir Poutine. Contrairement au fait de qualifier Trump de «nôtre» et de l’appeler affectueusement «Trumpushka», les personnalités des médias d’État russes manifestent une hostilité ouverte envers le président américain nouvellement élu Joe Biden et son administration.

Les médias d’État russes ont accusé les pays occidentaux, y compris les États-Unis, de fomenter une autre «révolution de couleur» en Russie – la perspective qui a clairement déconcerté le Kremlin. S’adressant aux étudiants lors d’un échange télévisé, Poutine a raconté divers événements de l’histoire de la Russie, tels que la révolution de 1917 et la chute de l’Union soviétique et a mis en garde contre «la déstabilisation de la société et du gouvernement», qui, selon lui, pourrait faire aller de mal en pire. Faire le parallèle avec la révolution de 1917, émission de télévision d’État russe Vesti Nedeli a averti les téléspectateurs que les révolutions se terminent inévitablement par «le sang, l’amertume et la pauvreté».

Margarita Simonyan a décrit le commentaire du Département d’État américain sur les manifestations russes comme «la chose la plus drôle». Elle a ridiculement décrit la Russie comme «le pays le plus libéral» parmi toutes les nations civilisées. «Nous devons être plus sévères», a soutenu la responsable de RT, alors qu’elle appelait les «frères» des forces de l’ordre russes à sévir contre les manifestants indisciplinés. Simonyan s’est moqué des manifestants qui ont osé scander le pouvoir du peuple et a rétorqué avec un point de vue sans doute partagé par le Kremlin: «Non, c’est un non-sens. Vous n’êtes pas le pouvoir ici.

