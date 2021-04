La route la plus fréquentée d’Italie, entre la capitale, Rome, et la deuxième plus grande ville, Milan, verra deux trains sans escale dans chaque direction par jour. Les trains auront une capacité de passagers de 50%.

Les passagers et le personnel doivent présenter un résultat de test négatif pour Covid-19 avant de monter à bord. Le test doit avoir été effectué dans les 48 heures suivant leur voyage, ont déclaré les médias italiens, citant l’opérateur ferroviaire Trenitalia. Les passagers peuvent également passer un test juste avant le départ dans les zones de contrôle des deux gares. Ceux qui ont été vaccinés doivent présenter un certificat ou subir un test pour pouvoir embarquer. Ceux dont le test revient comme positif obtiendront un remboursement complet, selon l’opérateur.

Le projet a été annoncé par le groupe des chemins de fer italiens en mars. Le chef Gianfranco Battisti a déclaré qu’il serait ultérieurement étendu à d’autres itinéraires, permettant aux passagers de «voyager en toute sécurité vers des destinations touristiques telles que Florence, Venise, Naples et bien d’autres».

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!