Au moins 20 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées en 2019 lorsqu’un train s’est écrasé sur une plate-forme de la gare principale du Caire, provoquant un incendie. Un an plus tôt, un train de passagers et un train de marchandises sont entrés en collision dans le delta du Nil au nord du Caire, tuant au moins 12 personnes. En 2017, deux trains se sont écrasés près de la ville portuaire d’Alexandrie, tuant au moins 37 personnes et en blessant plus de 100.

