Des trains à hydrogène seront utilisés dans la région de Berlin-Brandebourg

Un train Mireo Plus H photographié en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, le 5 mai 2022. Selon Siemens Mobility, le train peut atteindre une vitesse maximale de 160 kilomètres par heure, soit environ 99 mph.

Siemens Mobility va construire plusieurs trains à hydrogène pour un réseau dans la région métropolitaine de Berlin-Brandebourg en Allemagne, dans le dernier exemple de la façon dont la technologie à base d’hydrogène est utilisée dans le transport ferroviaire.

Dans un communiqué publié lundi, Siemens Mobility a déclaré avoir été chargé par l’opérateur ferroviaire Niederbarnimer Eisenbahn de fournir sept de ses trains Mireo Plus H. Les véhicules à deux voitures utiliseront des piles à combustible et des batteries lithium-ion et devraient être livrés à l’automne 2024.

Les opérations sur le réseau Heidekrautbahn devraient commencer en décembre 2024. De plus, la commande comprend un contrat de service et de pièces de rechange de 10 ans qui court jusqu’en 2034.

Siemens Mobility, qui est une société gérée séparément du géant industriel Siemens, a déclaré que les trains fourniraient “une mobilité totalement sans émission de CO2” et auraient une vitesse maximale de 160 kilomètres par heure (environ 99 mph).

La société a précédemment déclaré que la gamme du Mireo Plus H se situe entre 600 et 1 000 kilomètres. “En passant du diesel à l’hydrogène, Heidekrautbahn réduira ses émissions annuelles de CO2 d’environ trois millions de kilos et économisera 1,1 million de litres de diesel”, a annoncé lundi la société.

Le déploiement de trains à hydrogène sur le réseau fait partie d’un projet pilote conjoint financé par les Länder de Berlin et de Brandebourg ainsi que par le gouvernement fédéral.

Décrit par l’Agence internationale de l’énergie comme un « vecteur énergétique polyvalent », l’hydrogène a une gamme variée d’applications et peut être utilisé dans un large éventail d’industries, y compris les transports.

Selon l’AIE, le rail représente “l’un des modes de transport les plus économes en énergie”. Il est responsable de 9% du mouvement mondial des passagers motorisés et de 7% du fret, selon l’AIE, mais ne représente que 3% de la consommation d’énergie des transports.

Il dépend cependant fortement du pétrole, qui représentait 55 % de la consommation totale d’énergie du secteur en 2020. Selon le scénario de l’AIE pour un système énergétique net zéro d’ici 2050, l’utilisation du pétrole dans le rail devrait tomber à « presque zéro” au milieu du siècle.

Siemens Mobility est l’une des nombreuses entreprises qui ont travaillé sur des trains à hydrogène. D’autres incluent East Japan Railway et le constructeur ferroviaire européen Alstom. Ce dernier a déjà transporté des passagers en Allemagne et en Autriche sur des trains à hydrogène.