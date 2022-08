Des trafiquants de personnes utilisant TikTok pour vendre 4,5 000 £ de traversées de la Manche aux Albanais – insistant sur le fait que « les Français ne vous arrêteront pas »

Les passeurs de PEOPLE utilisent TikTok pour vendre des traversées de la Manche – et se vantent de la façon dont les Français laisseront passer les migrants, a révélé une enquête du Sun.

Nous avons découvert plusieurs comptes d’Albanais vendant un passage “sûr” par petit bateau ou même yacht de luxe, ainsi que des conseils sur la façon de jouer le système d’asile.

Le compte @franc_gomone_angli1 — qui se traduit par France-bateau-Angleterre

Offrant à notre enquêteur infiltré un siège de 4 500 £ sur un canot transmanche, un escroc s’est vanté : « Les Français ne vous arrêteront pas. Au contraire, ils vous accompagneront en toute sécurité jusqu’à ce que vous atteigniez la frontière maritime britannique.

Notre journaliste – se faisant passer pour un migrant albanais – a ensuite été invité à contacter un avocat à son arrivée en Grande-Bretagne qui “pourrait vous aider à formuler une bonne histoire”.

Le passeur a ajouté sur le chat TikTok : “Je peux vous donner le numéro d’un avocat que j’ai utilisé pour mes proches. Ils ont réussi à obtenir des papiers (autorisation de séjour) pour la moitié des Albanais à Londres.

Interrogé sur le sort des nouveaux arrivants, il a déclaré : « Il y a trois mois, un garçon a été maintenu en détention pendant un mois, puis il a été libéré par son avocat.

« Tous les autres à qui j’ai parlé après leur arrivée ont été envoyés dans des hôtels, puis ils ont disparu. Ils sont allés chez leurs proches.

Le passeur – dont l’alias TikTok est @franc_gomone_angli1 – profite d’une vague d’Albanais se dirigeant vers le Royaume-Uni.

En 2021, un total de 757 Albanais ont traversé la Manche en petit bateau. En seulement six semaines cet été, 1 075 Albanais ont fait la traversée – près de 40 % de tous ceux qui ont atteint la Grande-Bretagne de cette manière, selon un rapport militaire divulgué.

Alors que l’Albanie, membre de l’OTAN, est en proie à la pauvreté, elle n’a pas été en guerre depuis 25 ans.

L’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré que l’afflux prouvait que les gens n’arrivaient pas pour fuir la guerre mais “sur un ticket de migration économique” et abusaient du système d’asile.

Et l’ancien patron de la Force frontalière, Tony Smith, a insisté sur le fait qu’il y avait des preuves que les Albanais étaient conseillés par les passeurs de prétendre qu’ils étaient victimes de la traite plutôt que des demandeurs d’asile, ce qui rendait leur tentative de rester plus susceptible de réussir.

Il a déclaré: “C’est un autre obstacle à l’expulsion, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être renvoyés instantanément en Albanie.”

Une source de Whitehall a déclaré: “Il est impératif que ce système soit réparé rapidement et pour de bon.”

Se faisant passer pour un migrant à la recherche d’un trajet en canot pneumatique vers la Grande-Bretagne, notre enquêteur a contacté trois pages TikTok annonçant les traversées illicites.

Un passeur – qui se faisait appeler Gent et prétendait être un « dieu » du trafic de personnes – a proposé un service de yacht de luxe « plus sûr » au Royaume-Uni à 15 000 £ par personne.

Nous l’avons contacté via la page Albanie-Angleterre, qui a même mis en garde contre les traversées en petits bateaux et a déclaré : « Les Albanais ne se mettent pas en danger. Nous avons un voyage en yacht avec des chambres tous les week-ends.

Un autre passeur – qui a déclaré vivre à Birmingham – a vanté des sièges à prix réduit sur un canot pneumatique à 8 000 £ pour deux, dans un engin qui, selon lui, serait rempli de 40 autres personnes.

Le compte @franc_gomone_angli1 — qui se traduit par France-bateau-Angleterre — compte 1 819 abonnés TikTok et 6 937 likes. Elle fait la promotion de son activité avec une série de vidéos montrant des migrants entassés dans des canots pneumatiques. L’un était sous-titré: “Voyage ce soir de Calais et Dunkerque.”

Un autre, montrant des migrants sur un canot, dit : « Le succès parle de lui-même. Les garçons sont bien arrivés à Londres ce soir.

Un troisième se lit comme suit : « Voyagez tous les jours. Nous prenons des familles.

Notre enquêteur a demandé au passeur dans le chat TikTok si la tentative du gouvernement d’expulser les migrants vers le Rwanda, en Afrique centrale, poserait un problème.

L’Albanais a répondu : « Non, non, ne vous inquiétez pas. Ils ne vous envoient pas là-bas. Cela a été annulé. Ils vous enverront dans un hôtel. Ensuite, à partir de là, vous avez la possibilité d’y aller quand vous le souhaitez.

Interrogé par notre journaliste sur ce qu’il faut dire lors de la demande d’asile, le passeur a ajouté : « Vous devez trouver un avocat lorsque vous arrivez à l’hôtel. Vous aurez tout le temps de réfléchir à votre histoire et de trouver un avocat. Il faudra plusieurs mois pour faire le premier entretien car il y a beaucoup de monde (des migrants).

L’an dernier, 28 526 personnes ont traversé la Manche dans de petites embarcations. Ce chiffre devrait presque doubler cette année. La semaine dernière, 696 migrants sont arrivés en une seule journée – un nombre quotidien record pour 2021.

L’année dernière, le ministre de l’Intérieur Priti Patel a signé un accord avec l’Albanie pour renvoyer ses ressortissants s’ils n’avaient pas le droit de rester. Près de 1 000 ont été supprimés jusqu’à présent.

Nous avons notifié à TikTok trois comptes de contrebandiers qu’ils ont dit avoir « définitivement bannis » du site.

Le géant des réseaux sociaux a déclaré : « Ce contenu n’a pas sa place sur TikTok. Nous n’autorisons pas les contenus faisant la promotion du trafic d’êtres humains.

“Nous travaillons en étroite collaboration avec les forces de l’ordre britanniques et les partenaires de l’industrie pour trouver et supprimer des contenus de cette nature, et participons au plan d’action conjoint avec la National Crime Agency pour aider à lutter contre la criminalité liée à l’immigration en ligne.”

Mme Patel a déclaré à propos de l’enquête du Sun : « Les publications sur les réseaux sociaux faisant la promotion de passages illégaux sont totalement inacceptables.

“Nous envisageons de réformer le système que nous utilisons pour identifier les victimes de l’esclavage moderne, afin de pouvoir soutenir les véritables victimes tout en veillant à ce que le système ne soit pas utilisé à mauvais escient.”

Et sur la politique rwandaise, elle a promis : “Nous allons relocaliser ceux qui font des voyages dangereux, inutiles et illégaux vers le Royaume-Uni”.

L'ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré que l'afflux prouvait que les gens arrivaient "avec un ticket de migration économique"