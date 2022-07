Des trafiquants de drogue britanniques ont tenté d’apporter 570 millions de livres sterling de coke et de pilules en Australie par yacht – mais leurs plans ont été sabotés par GIANT SEAL

DEUX trafiquants de drogue britanniques qui ont tenté d’importer 570 millions de livres sterling de drogue en Australie par yacht ont vu leurs plans anéantis par un sceau massif.

Graham Palmer, 37 ans, et Scott Jones, 38 ans, sont emprisonnés depuis plus de 20 ans pour leur rôle dans le complot visant à faire passer une tonne de cocaïne, d’ecstasy et de méthamphétamine dans le pays.

Le couple a été condamné aujourd’hui par la Cour suprême, aux côtés du reste du groupe, l’Américain Jason Lassiter, 47 ans, l’Australien Angus Jackson, 53 ans, ainsi que le skipper Antoine Dicenta qui n’a pas encore été condamné.

Les cinq hommes ont tenté le stratagème élaboré en septembre 2019 après avoir réglé les détails en Thaïlande, a rapporté ABC News.

Dicenta et Palmer ont ramassé 553 millions de livres sterling de drogue dans le yacht de 15 mètres nommé Zero.

Pendant le transfert de la drogue, Dicenta a accidentellement commencé à enregistrer et a ensuite été entendu au tribunal en disant: “Vous devez le mettre à l’intérieur avant que l’autre bateau n’arrive… ce n’est pas de la cocaïne, c’est autre chose, ce n’est pas lourd du tout.”

Après avoir voyagé pendant six semaines en Australie-Occidentale où ils étaient censés transférer le transport sur un autre bateau appelé DW 140, ils se sont tous les deux échoués.

Zero a dérivé sur un récif près de Stick Island, qui est situé dans le groupe des îles Abrolhos à environ 60 km à l’ouest de Geraldton.

Ils ont tous été arrêtés par les flics après que des pêcheurs ont repéré les navires et alerté les autorités.

Dicenta et Palmer ont tenté de fuir vers l’île Burton mais ils ont rencontré un énorme éléphant de mer bloquant leur chemin.

Le vice-commandant de Geraldton Volunteer Marine Rescue, Damien Healy, a déclaré à la radio ABC à l’époque : “Quand ils sont arrivés sur l’île, les gars ont couru vers leur annexe. [drugs] et il y avait ce gros, énorme phoque endormi entre eux et le tender.

“Ils l’ont réveillé et il a sauté avec sa grosse poitrine et leur a hurlé dessus.

“Les gars avaient essentiellement le choix de passer par le sceau ou de se faire arrêter – et ils ont fini par choisir de se faire arrêter.”

Les flics ont trouvé 40 sacs de drogue cachés sous des algues et ont arrêté Palmer et Dicenta.

Leurs trois complices seront arrêtés quelques jours plus tard à Perth.

La police d’Australie-Occidentale a déclaré avoir “saisi environ une tonne de drogues illicites sur une petite île au large de la côte de Geraldton après avoir reçu des informations du public sur un yacht apparemment en détresse et les mouvements inhabituels de son équipage”.

Ils ont tous été placés en garde à vue et ont affirmé qu’ils participaient à un “voyage de pêche entre garçons”.

Mais ils ont tous été reconnus coupables par le tribunal.

Jackson et Lassiter ont été condamnés à 33 ans de prison, avec une période sans libération conditionnelle de 23 ans.

Palmer a été condamné à une peine de 22 ans avec un minimum de 15 ans, et Jones a été condamné à 25 ans avec un minimum de 17 ans.

Le juge Corboy a déclaré que même si les hommes n’étaient pas les organisateurs de l’opération, ils ont agi en tant que coursiers dans l’importation “très sophistiquée”.

