Des traducteurs livreront les paroles du pape dans des langues interdites dans les pensionnats

Maintenant que le pape François est arrivé au Canada et qu’il devrait demander pardon pour les pensionnats catholiques, une équipe de traducteurs se consacre à s’assurer qu’aucun mot n’est perdu pour ceux qui reçoivent les excuses.

Henry Pitawanakwat, qui vient de la Confédération des trois feux de l’île Manitoulin en Ontario, fait partie de cette équipe et traduira les paroles du pape en langue ojibwa.

De la fin des années 1800 jusqu’en 1996, le Canada a retiré les enfants autochtones de leur foyer et les a placés de force dans des institutions dirigées par le personnel de l’église où il leur était interdit de parler leur langue.

La mère de Pitawanakwat était une survivante des pensionnats, ce qui, selon lui, l’a également touché. Et il dit avoir subi des abus et des traumatismes de la part de membres des jésuites dans sa jeunesse.

Pourtant, il dit qu’il est important pour lui de ne pas laisser ses propres sentiments le gêner alors qu’il traduit les paroles du pape dans une langue dont les enfants étaient autrefois punis.

“Je dois mettre ces sentiments de côté parce que je suis un traducteur professionnel et je ferai tout mon possible pour faire une traduction correcte quel que soit le sujet abordé”, a déclaré Pitawanakwat dans une interview samedi, un jour avant que le pape ne commence son discours canadien. visite à Edmonton.

Forte d’une expérience en tant qu’archéologue sur le territoire non cédé de Wikwemikong en Ontario et conservatrice au Musée canadien de l’histoire à Gatineau, au Québec, Pitawanakwat est membre du Bureau de la traduction du gouvernement du Canada et a traduit les débats des élections fédérales en 2019 et 2021. et aussi récemment pour une série APTN.

Francis, qui vient d’Argentine, parle espagnol, alors Pitawanakwat dit qu’un autre interprète traduira ce que dit le pape en anglais avant que lui et d’autres interprètes ne traduisent ces mots dans une douzaine de langues autochtones.

Des liens Web pour chaque langue seront alors disponibles pour que les gens puissent écouter les traductions en temps réel.

« La langue a toujours été ma passion. Cela m’a toujours intéressé », a déclaré Pitawanakwat. “En tant que jeune étudiant à l’école, j’ai réalisé que nous avions un concept différent et une perspective différente dans la langue.”

Traduire un événement religieux aura des défis, a-t-il dit. Beaucoup de mots bibliques n’ont pas de mots correspondants en ojibwa. Mais il dit que le contexte général est le même – les prières dans les deux cultures sont pour la même raison : le pardon et le lâcher prise.

Même si Pitawanakwat reste impartial pour le processus de traduction, il espère entendre plus que de simples excuses de Francis. Il veut un engagement à soutenir la langue et la culture autochtones.

La préservation des langues autochtones est importante, a-t-il dit, non seulement pour se souvenir du passé, mais pour sauver l’avenir. Les langues, a-t-il dit, détiennent des connaissances pour des solutions aux problèmes actuels comme le changement climatique et la pollution.

« J’aimerais voir un financement pour la langue. Aidez-nous à créer des écoles d’immersion où nous pourrons ramener notre propre langue », a déclaré Pitawanakwat. « Parce que c’est directement du pensionnat que nous avons perdu notre langue et notre culture.

« Des excuses pour lui, c’est fini. Pour nous, le traumatisme et la douleur continuent pour la vie.

