Des traducteurs afghans laissés pour compte et craignant pour leur vie après avoir aidé les forces britanniques à poursuivre le gouvernement britannique | Nouvelles du Royaume-Uni

Au moins six traducteurs qui travaillaient pour l’armée britannique en Afghanistan et qui ont été laissés pour compte lors de l’évacuation chaotique de l’été dernier ont intenté une action en justice contre le gouvernement britannique, a appris Sky News.

Leur avocat a décrit le système de traitement comme “épouvantable” après que quatre des six ont été rejetés, puis ont reçu l’autorisation de venir au Royaume-Uni après le dépôt des documents juridiques.

L’un des hommes – que nous ne nommons pas pour protéger son identité – dit qu’il se sent coincé dans Afghanistan.

Il fait partie des 750 Afghans qui ont été acceptés pour venir au Royaume-Uni, mais on pense toujours qu’ils sont coincés dans le pays.

L’homme n’a pas réussi à embarquer sur un vol d’évacuation avec sa famille en août dernier.

Après le rejet de sa demande de relocalisation dans le cadre du programme ARAP (Afghan Relocations and Assistance Policy), il a introduit une action en justice.

Sa demande a été approuvée en février et en mai, on lui a dit d’attendre des instructions sur la façon de quitter l’Afghanistan via un pays tiers – ce qu’il attend toujours.

Il nous a dit : “J’ai vraiment peur et je me cache. Je me sens si malheureux. Je vis comme dans une prison. Mon message à l’armée britannique ‘nous avons sauvé la vie des soldats britanniques et maintenant il est temps pour sauver ma vie et celle de ma famille ».

Deux autres anciens traducteurs ont engagé une procédure de révision judiciaire dans leur cas, dont un homme vivant dans une chambre d’hôtel au Pakistan avec sa femme et ses cinq enfants. Il dit avoir réussi à s’échapper d’Afghanistan avec l’aide du gouvernement canadien.

L’avocat Qays Sediqi a déclaré: “La gestion globale du stratagème, malgré les assurances, a été épouvantable.

“Ces individus – s’ils n’avaient pas de représentation légale – se retrouveraient bloqués en Afghanistan ou dans un pays tiers où ils n’ont pas le droit de séjour.”

Lorsque les talibans ont repris le contrôle de l’Afghanistan en août dernier, le retrait chaotique des forces occidentales a conduit le gouvernement britannique à admettre que les personnes qu’ils espéraient évacuer seraient laissées pour compte.

Mais un an plus tard, nous avons parlé à des Afghans dans plusieurs endroits qui disent vivre dans la peur et espérer toujours atteindre le Royaume-Uni.

En plus des 750 déjà acceptés pour la relocalisation, environ 8 000 Afghans supplémentaires (y compris les personnes à leur charge) sont également considérés comme éligibles.

Il est entendu qu’environ 120 000 demandes ont été déposées pour le programme ARAP. Un nombre inconnu de ceux-ci seront des applications en double.

Le ministère de la Défense a déclaré qu’il “regrette” les retards mais consacre davantage de ressources à l’identification des candidats éligibles.

Une femme qui était dans les forces spéciales de l’armée afghane nous a parlé en larmes depuis la Turquie.

15 000 personnes ont été amenées au Royaume-Uni après que des personnes ont inondé l’aéroport de Kaboul lorsque les talibans ont pris le pouvoir



Elle vit dans la peur des autorités turques, qui ont commencé à expulser des Afghans vers l’Afghanistan, et ne sait pas si elle est éligible pour venir au Royaume-Uni, mais dit qu’elle ne peut pas retourner en Afghanistan.

Je lui ai demandé si elle regrettait d’avoir rejoint la lutte contre les talibans aux côtés des Britanniques. Elle a déclaré: “Je ne le regrette pas, mais quand je pense à ma situation actuelle, je vis dans un autre pays et complètement oubliée – en particulier par le gouvernement britannique.”

Le ministère de l’Intérieur a déclaré qu’il ne commentait pas les cas individuels, mais que les candidats retenus pour le programme ARAP sont soumis aux “contrôles de sécurité nécessaires”.

Un porte-parole a déclaré: “Si quelqu’un est évalué comme présentant un risque, des mesures appropriées seront prises.”

L’ARAP a été lancé en avril 2021 et plus de 10 000 personnes ont été relocalisées à ce jour, y compris des personnes évacuées de Kaboul lors de l’opération Pitting en août dernier.

La piqûre était la la plus grande évacuation militaire britannique depuis la Seconde Guerre mondialeau cours de laquelle 15 000 personnes ont été amenées au Royaume-Uni.

Depuis lors, 4 000 autres sont arrivés via les pays voisins.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: “Nous continuons à relocaliser les Afghans éligibles qui ont travaillé avec les forces armées britanniques dans le cadre du programme ARAP et travaillons avec des partenaires de la région pour faire sortir autant de personnes que possible de manière régulière.

“Toutes les candidatures sont évaluées au cas par cas. Les délais de traitement varient en raison de la complexité et de la situation personnelle de chaque candidat et nous regrettons tout retard alors que nous traitons des cas complexes.

“Nous investissons dans un nouveau système de traitement des dossiers, en y consacrant plus de ressources et en adaptant notre approche pour faciliter et accélérer l’identification et le traitement des demandes des Afghans éligibles.”

Le programme ARAP a été mis en place pour relocaliser ceux qui travaillaient pour et aux côtés des forces armées britanniques et n’est pas conçu comme un programme de réinstallation ouvert pour tous les Afghans souhaitant s’installer au Royaume-Uni.

Le gouvernement s’est engagé à relocaliser jusqu’à 20 000 personnes vulnérables dans le cadre du programme de réinstallation des citoyens afghans (ACRS). Il s’agit notamment de femmes juges, de membres de la communauté LGBTQ+ et de défenseurs des droits humains.

