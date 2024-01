Des tracts israéliens demandent aux Palestiniens assiégés d’aider à retrouver les otages

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Un tract largué à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, par les forces israéliennes avec des photos d’otages prises lors des attentats du 7 octobre, photo prise le 20 janvier 2024. AFP via Getty Images

Israël a largué des tracts demandant aux habitants de Gaza de les aider à retrouver les otages restants pris par le Hamas.

132 otages pris le 7 octobre restent portés disparus, selon Israël.

Le bilan des morts à Gaza a dépassé les 25 000 personnes, dans un contexte de bombardements continus sur l’enclave assiégée.

Les forces israéliennes ont largué des tracts à Gaza demandant aux habitants de les aider à retrouver les otages pris par le Hamas le 7 octobre, alors que les bombardements sur la bande assiégée se poursuivent.

Les tracts largués samedi à Rafah, au sud de la bande de Gaza, présentaient des photos de 33 otages avec leurs noms écrits en arabe.

“Voulez-vous rentrer chez vous ? S’il vous plaît, appelez si vous en reconnaissez un.” les tracts lisent selon Reuters.

Le Hamas a emmené environ 240 otages israéliens à Gaza après son attaque surprise en octobre. Depuis lors, plus de 100 otages ont été libérés dans le cadre d’accords de cessez-le-feu temporaire.

Israël affirme que 132 otages sont toujours portés disparus, dont environ 27 seraient morts, selon Reuters.

Les tracts ont été largués à Rafah, où plus d’un million de Palestiniens se réfugient au milieu d’intenses bombardements et de combats entre les Forces de défense israéliennes et les combattants palestiniens dans l’enclave.

“Ils demandent de l’aide aux gens parce qu’ils ne peuvent pas retrouver leurs otages à cause de la résistance”, a déclaré à Reuters Abou Ali, un habitant du nord de Gaza. “Mettez fin à la guerre, Netanyahu, et récupérez votre peuple.”

Pendant ce temps, plus de 25 000 Palestiniens ont été tués depuis qu’Israël a commencé sa campagne de bombardements aériens et d’invasion terrestre, selon le ministère de la Santé de Gaza.

Le ministère ne fait pas de distinction entre les civils et les combattants dans son bilan, mais affirme qu’environ deux tiers des personnes tuées étaient des femmes et des enfants, ce que soutiennent les autorités. Estimations des Nations Unies.

Les familles des otages israéliens ont également appelé le président israélien Benjamin Netanyahu à trouver une solution pour libérer les otages restants.

Plusieurs familles campé dehors vendredi soir, dans l’une des résidences de Netanyahu pour protester contre ce qu’ils ont décrit comme l’inaction du gouvernement à libérer leurs proches capturés.