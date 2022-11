Des traces d’explosifs découvertes sur le site des pipelines Nord Stream endommagés | Nouvelles du monde

Des traces d’explosifs ont été retrouvées sur le site des pipelines Nord Stream endommagés, indiquent des enquêteurs suédois.

La découverte suggère que les pipelines ont été endommagés par un “sabotage grossier”, a déclaré un procureur suédois.

Les autorités suédoises et danoises enquêtent sur quatre trous dans les pipelines Nord Stream 1 et 2 qui relient la Russie et l’Allemagne via la mer Baltique et sont devenus un point chaud de la crise ukrainienne.

Les découvertes surviennent après une enquête préliminaire le mois dernier ont montré que les fuites sur la route principale du gaz avaient été causées par de puissantes explosions.

Au moins 50 mètres de pipeline seraient manquants dans le Nord Stream 1 suite aux dégâts du 26 septembre.

La Russie a nié à plusieurs reprises être impliquée dans l’attaque contre l’oléoduc et a fait une série d’affirmations sauvages selon lesquelles la Royal Navy britannique était responsable.

“L’analyse qui vient d’être effectuée montre des traces d’explosifs sur plusieurs des objets qui ont été récupérés”, a indiqué le parquet suédois dans un communiqué.

“L’enquête est très complexe et complète. L’enquête en cours déterminera si des suspects peuvent être identifiés”, a-t-il ajouté.

Moscou attendra qu’une évaluation complète des dommages soit effectuée avant de décider d’éventuelles réparations, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Cela survient alors que les combats se poursuivent en Ukraine, les forces russes se préparant en cas de nouvelles percées ukrainiennes majeures, selon le ministère britannique de la Défense.

Dans sa mise à jour des renseignements de vendredi, le ministère de la Défense a déclaré que des unités russes avaient construit de nouveaux systèmes de tranchées près de la frontière de la Crimée, ainsi qu’entre les régions de Donetsk et Lougansk.

Le ministère poursuit en disant qu’il est “probable” que la Russie tente éventuellement de redéployer certaines des forces récupérées de Kherson pour renforcer et étendre ses opérations offensives près de la ville de Bakhmut dans la région orientale de Donetsk.