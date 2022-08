Des traces de dinosaures vieilles de 113 millions d’années révélées par la sécheresse au Texas, mais elles disparaîtront bientôt à nouveau

Une grave sécheresse au Texas a offert une rare observation d’anciennes traces de dinosaures conservées dans la pierre il y a environ 113 millions d’années, mais elles disparaîtront bientôt à nouveau.

Les empreintes profondes, complétées par de longues marques de griffes, sont conservées dans un lit de rivière qui traverse Parc d’État de la vallée des dinosauresà environ 140 kilomètres au sud-ouest de Dallas.

Les empreintes de pas longtemps cachées le long de ce qui est maintenant le lit de la rivière Paluxy sont celles d’un dinosaure carnivore Acrocanthosaurusqui mesurait environ quatre mètres de haut et pesait environ six tonnes.

Le surintendant du parc, Jeff Davis, a déclaré que des mois de temps sec et brûlant ont asséché plus de la rivière Paluxy que d’habitude.

“Ce sont des pistes exposées qui sont très rarement vues”, a déclaré Davis. “Ils sont généralement recouverts d’eau profonde, de gravier et de bancs de sable.”

REGARDER | La sécheresse au Texas révèle des traces de dinosaures le long de la rivière Paluxy :

Des traces de dinosaures apparaissent après la sécheresse dans un parc d’État du Texas Un été de sécheresse a asséché de grandes parties de la rivière Paluxy au Texas, ce qui a conduit à la découverte de traces en forme de triangle faites par des dinosaures il y a des millions d’années dans le bien nommé Dinosaur Valley State Park.

Il dit que les traces à trois doigts de ce que le personnel du parc appelle “l’Acro” ont été faites par un carnivore à deux pattes avec une forme de corps similaire à celle du Tyrannosaure Rex.

“Mais c’est un peu plus vieux que le T-Rex”, a déclaré Davis.

Sur les traces de son père

La rare observation d’empreintes de pas a excité les passionnés de dinosaures et ravi Paul Baker, qui a grandi dans le parc derrière son père, un garde forestier pendant trois décennies.

“Voir ces marques de griffes, peu importe votre âge, c’est excitant”, a déclaré Baker.

“Et je me souviens d’avoir longé la rivière avec mon père et d’avoir senti ces traces le long du lit de la rivière… d’avoir senti ces marques de griffes sous l’eau et de les avoir vues.”

“Et c’est une sensation agréable, surtout quand on est un jeune enfant.”

Environ 20 ans avant sa mort, le père de Baker a été le premier à trouver les empreintes de dinosaures, révélées lors d’une autre sécheresse. Le site a été nommé en son honneur et a été révélé à nouveau par la récente sécheresse.

Ce sont les empreintes d’un dinosaure carnivore appelé Acrocanthosaurus, révélées sur le lit de la rivière Paluxy à Glen Rose, au Texas, lors de la sécheresse d’août 2022. (Paul Baker/Amis du parc d’État de Dinosaur Valley)

“Ils sont sous la boue et l’eau la plupart du temps. Ce n’est que pendant la sécheresse extrême qu’ils sont visibles”, a déclaré Baker, qui est le directeur du Dinosaur Valley Park Store et des bénévoles du parc Glen Rose, au Texas.

Lui et d’autres bénévoles aident à nettoyer les pistes avec des balais et des souffleuses à feuilles afin que les visiteurs puissent les voir.

D’autres espèces qui ont laissé des traces dans le parc comprennent le Sauroposéidon, un herbivore qui mesurait environ 18 mètres de haut et pesait environ 39 tonnes. La Sauroposéidon est un type de dinosaure sauropode, dont les traces sont larges et ressemblent à des éléphants.

Davis dit que le Acrocanthosaurus peut s’être nourri de Sauroposéidonest jeune ou blessé. Les gravures ont été réalisées lorsque la région était une mer intérieure peu profonde pendant la période du Crétacé, bien avant qu’elle ne soit des prairies vallonnées dans le centre du Texas.

Davis a déclaré mercredi que les pluies avaient déjà commencé à remplir les anciennes pistes et qu’elles cacheraient bientôt à nouveau les trésors secrets du parc dans la boue et le limon de la rivière.