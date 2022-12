Des traces de cocaïne découvertes lors de la retraite de l’ancien Premier ministre britannique – Guardian

Des membres du personnel de la maison de grâce et de faveur du gouvernement auraient trouvé des résidus de poudre blanche après l’événement conservateur de l’été dernier

Des traces de cocaïne auraient été trouvées par du personnel travaillant dans une maison de grâce du gouvernement britannique après des fêtes auxquelles assistaient des alliés politiques de l’ancienne Premier ministre et secrétaire aux Affaires étrangères Liz Truss, a rapporté vendredi The Guardian.

La poudre blanche aurait été trouvée dans le domaine de Chevening – un manoir de 115 chambres traditionnellement accordé au ministre des Affaires étrangères – l’été dernier, dans les jours précédant la victoire de Truss dans la course à la direction du parti et la nomination au poste de Premier ministre.

Des sources affirment que la drogue de classe A était présente à au moins deux soirées – une tenue fin août au plus fort de la campagne politique de Truss et une autre le premier week-end de septembre, quelques jours seulement avant qu’elle ne remporte le poste. On pense que les deux parties ont été personnellement suivies par Truss et ses alliés politiques.

Les employés du domaine ont déclaré au Guardian qu’ils avaient testé la substance à l’aide d’un écouvillon qui change de couleur lorsqu’il entre en contact avec de la cocaïne et ont découvert que la poudre blanche contenait en fait des traces de la drogue.

D’autres sources ont déclaré qu’une poudre blanche similaire avait été trouvée dans les bureaux du 10 Downing Street après deux fêtes de verrouillage organisées lorsque Boris Johnson était à la tête du gouvernement britannique, rapporte le point de vente.

Le journal note cependant qu’il y a “aucune suggestion que Truss ou Johnson eux-mêmes aient utilisé la drogue ou qu’ils auraient été au courant si des drogues étaient utilisées ou présentes.”

La possession de cocaïne est considérée comme une infraction pénale en vertu de la loi britannique et est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à sept ans de prison et d’une amende illimitée. Les responsables britanniques, dont Truss, avaient précédemment appelé à une répression des consommateurs de drogues récréatives dans le pays et ont proposé des sanctions plus sévères pour les contrevenants, telles que la confiscation des passeports et l’interdiction des boîtes de nuit.