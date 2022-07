Des traces de cancer trouvées dans une momie égyptienne, révèle une étude

Une équipe de scientifiques polonais affirme que le seul exemple connu d’une momie égyptienne enceinte embaumée est décédée d’un cancer du nez. Des chercheurs du projet de momie de Varsovie en Pologne effectuaient une analyse du crâne de l’ancien cadavre. À mi-chemin de la recherche, ils ont découvert des marques inhabituelles dans l’os, similaires à celles trouvées chez les patients souffrant d’un cancer du nasopharynx. Les scientifiques ont mentionné que la momie égyptienne, surnommée la “Dame mystérieuse”, est probablement décédée de la même maladie.

Le cancer du nasopharynx affecte les parties de la gorge reliant l’arrière du nez à l’arrière de la bouche. Le professeur Rafał Stec du département d’oncologie de l’Université de médecine de Varsovie, qui a travaillé avec des experts du WMP, a déclaré à Archeologia : “Nous avons des changements inhabituels dans les os du nasopharynx, qui, selon les experts en momies, ne sont pas typiques du processus de momification.”

Deuxièmement, a-t-il dit, “les opinions des radiologues basées sur la tomodensitométrie indiquent la possibilité de changements tumoraux dans les os”.

Pour l’instant, les chercheurs soupçonnent la femme d’avoir une tumeur maligne. Et le seul diagnostic fiable est un examen histopathologique. Cette année, les scientifiques prévoient de collecter des tissus et d’effectuer diverses analyses à l’Université de médecine de Varsovie. Les échantillons de cancer de la “mystérieuse dame” seront comparés aux échantillons de cancer d’autres momies égyptiennes, après quoi une conclusion sera tirée.

Ce n’est pas la première découverte surprenante faite par des chercheurs polonais concernant la momie. L’an dernier, dans un article de journal, des experts avaient annoncé que la momie était enceinte et que le fœtus avait été « mariné comme un cornichon ». Ils ont même procédé à un examen par imagerie tomographique, révélant que la femme avait entre 20 et 30 ans lorsqu’elle est décédée. En plus de cela, elle était dans sa 26e à 30e semaine de grossesse.

Auparavant, la momie était considérée comme la dépouille du prêtre Hor-Jehuti, jusqu’en 2016, date à laquelle on a découvert que la momie était une femme embaumée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.