KITAKYUSHU, Japon — Une fois par semaine, Rena Shinohara se rend au travail et se présente à un travail pour lequel on pourrait dire qu’elle est née.

Rena, 18 mois, travaille pour les bébés dans une maison de retraite japonaise, embauchée pour égayer les journées des résidents dont les propres petits-enfants leur rendent rarement visite.

“Cela me donne de l’énergie de les voir, donc cela m’aide vraiment”, a déclaré Tatsuo Ojiro, 93 ans, l’un des quelque 100 résidents de la maison de retraite Ichoan, dans la ville de Kitakyushu.

Le crépitement des petits pieds autour des fauteuils roulants et des déambulateurs ici est destiné à atténuer l’isolement qui peut accompagner le vieillissement, en particulier dans un pays en déclin et vieillissant rapidement où un tiers de la population a plus de 65 ans.

La solitude est un problème si aigu qu’en 2021 le gouvernement japonais a nommé son premier « ministre de la solitude », chargé d’aider les personnes de tous âges à se connecter, surtout après la pandémie de Covid-19.

Des tout-petits rendent visite aux résidents de la maison de retraite Ichoan à Kitakyushu, au Japon. Actualités NBC

La directrice de la maison de retraite, Kimie Gondo, a eu l’idée des éducateurs pour bébés il y a trois ans, lors de la visite de sa propre petite-fille nouveau-née, et elle a constaté à quel point cela rendait les résidents heureux.

“Quand j’ai vu les personnes âgées sourire, j’ai réalisé le pouvoir que possèdent les nourrissons”, a-t-elle déclaré lors d’une interview alors que les bébés pleuraient en arrière-plan.

La maison de retraite compte désormais environ 70 éducateurs qui peuvent inspirer même les résidents les plus coriaces.

« Rien qu’en voyant un bébé se promener, il sourit et commence à parler », a déclaré Gondo.

Rena Shinohara, 18 mois, avec des résidents d’une maison de retraite. Actualités NBC

La petite équipe travaille selon des horaires flexibles et se promène dans la maison de retraite avec ses parents, pour la plupart des mères.

“C’est drôle, je ne travaille pas mais Rena a un travail”, a déclaré sa mère, Kanae Shinohara.

Rena et ses collègues sont payés en couches et en glaces. Mais ce ne sont pas les seules récompenses, a déclaré Shinohara, qui a commencé à amener Rena à la maison de retraite quand elle avait 5 mois afin de rencontrer de nouvelles personnes après le déménagement de la famille à Kitakyushu.

“Ici, elle peut interagir avec des enfants de son âge et aussi avec des grands-pères et des grands-mères qui sont un peu plus difficiles à rencontrer”, a déclaré Shinohara, qui a qualifié les résidents de la maison de retraite de “grands professeurs de vie”.

L’équipe de petite taille travaille selon des horaires flexibles et compte aujourd’hui environ 70 bébés. Actualités NBC

Les exigences pour les recrues de Gondo sont simples : elles doivent avoir moins de 3 ans, et moins elles parlent, mieux c’est.

C’est parce que les personnes âgées peuvent avoir du mal à parler et à communiquer, a expliqué Gondo, surtout si elles souffrent de troubles cognitifs.

« Pour communiquer sur le même plan, les mots ne sont pas nécessaires », a-t-elle déclaré.

Pour les résidents des maisons de retraite, a déclaré Gondo, les visites de jeunes enfants évoquent l’expérience japonaise commune des membres d’une famille de plusieurs générations vivant sous le même toit.

« Même s’ils entrent dans un établissement comme celui-ci, ils devraient pouvoir interagir quotidiennement avec des personnes de différents groupes d’âge », a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est tout à fait naturel.”

Rena lui dit au revoir à la fin de sa visite à la maison de retraite. Janis Frayer / NBC Nouvelles

Shinohara a déclaré qu’elle espère que Rena pourra continuer à travailler à la maison de retraite le plus longtemps possible, même si certains jours sont plus difficiles que d’autres.

«Parfois, il y a des jours comme aujourd’hui où elle pleure», dit sa mère, «et je pense: ‘Oh, elle travaille vraiment dur!’»

Janis Mackey Frayer et Arata Yamamoto ont rapporté de Kitakyushu, au Japon, et Mithil Aggarwal de Hong Kong.