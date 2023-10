Des tout-petits qui se noient dans une piscine de garderie suscitent l’avertissement des défenseurs de la sécurité

Après la mort de deux jeunes enfants et le sauvetage d’un troisième dans la piscine d’une garderie en Californie la semaine dernière, les défenseurs de la sécurité aquatique et de la prévention de la noyade ont déclaré que l’incident « tragique » et « évitable » mettait en lumière plusieurs signaux d’alarme pour les parents et les soignants.

Le service de police de San Jose (SJPD) enquête sur ce qui a conduit à la mort par noyade, le 2 octobre, de Payton Alexandria Cobb, 18 mois, de Hollister, et de Lillian Hanan, 1 an, de San Jose. Un troisième enfant qui a été retiré de la piscine a été hospitalisé avec des blessures ne mettant pas sa vie en danger, selon le SJPD. L’incident a incité le Département des services sociaux de Californie (DSS) à émettre jeudi une ordonnance de suspension temporaire du permis d’exploitation de la garderie Happy Happy, située sur Fleetwood Drive à San Jose, selon les médias locaux. Les propriétaires risquent également une amende de 11 000 dollars, rapporte la station locale KTVU.

Le SJPD a déclaré lors d’une conférence de presse la semaine dernière qu’aucune accusation n’avait été déposée contre les propriétaires de la garderie à l’époque, mais que l’enquête était en cours.

Semaine d’actualités dimanche, le SJPD a contacté par e-mail des commentaires et une mise à jour sur l’affaire.

La noyade est le principale cause de décès pour les enfants âgés de 1 à 4 ans, selon les statistiques de la National Drowning Prevention Alliance (NDPA), et les défenseurs affirment que le nombre de décès annuels « va dans la mauvaise direction ».

« Nous pensons surtout qu’il s’agit d’accidents d’armes à feu, d’accidents de voiture ou d’incidents de sommeil, mais pour les enfants de 1 à 4 ans, la principale cause de décès est la noyade », a déclaré le directeur exécutif de la NDPA, Adam Katchmarchi. Semaine d’actualités lors d’un entretien téléphonique dimanche. « Malheureusement, nos taux de noyades au cours des deux dernières années depuis la COVID vont dans la mauvaise direction. »

Le problème est aggravé par le fait que les gens ne sont pas informés en matière de sécurité aquatique et ignorent souvent que la noyade est rapide et silencieuse, a déclaré Katchmarchi.

Deux garçons plongent dans une piscine. Les défenseurs de la sécurité aquatique ont donné des conseils de prévention de la noyade à Newsweek après que trois tout-petits sont tombés dans la piscine d’une garderie et se sont noyés, entraînant la mort de deux d’entre eux.

Thomas Lohnes/Getty



« Le public ne comprend tout simplement pas bien ce qu’est la noyade », a déclaré Katchmarchi. « Nous sommes tellement habitués à la version hollywoodienne ou télévisée de la noyade, qui n’est pas la représentation la plus fidèle d’une véritable victime de la noyade. C’est une bataille rapide, de 20 à 60 secondes, et elle est souvent silencieuse. Avec les enfants, il n’y a pas de problème. ça va être celui de crier, d’appeler à l’aide.

Happy Happy Daycare, où les trois jeunes enfants se sont noyés le 2 octobre, a obtenu son permis début 2021 et est gérée par Nina Fathizadeh et Shahin Shenas, selon les archives en ligne du DSS. La garderie a été cité six foismontrent les dossiers, les enquêteurs de l’État ayant découvert que la garderie s’occupait de trop de nourrissons à la fois, ne surveillait pas suffisamment les nourrissons pendant les siestes et permettait à un employé adulte de travailler sans autorisation de casier judiciaire, entre autres problèmes.

Au moment de la publication, on ne savait pas combien d’adultes et d’enfants se trouvaient à la garderie au moment des noyades.

La piscine de l’arrière-cour a causé des problèmes de pré-autorisation pour la garderie, les inspecteurs de l’État ayant identifié des préoccupations concernant la clôture entourant la terrasse de la piscine ainsi que l’accès et la visibilité de la piscine. Les propriétaires ont dû corriger les problèmes pour « s’assurer qu’il n’y a aucun risque immédiat pour la santé et la sécurité des enfants pris en charge ».

Cependant, les inspecteurs de l’État ont noté que la zone de la piscine à Bonne Bonne Garderie a été jugé « entièrement clôturé » et la clôture mesurait au moins cinq pieds de haut avec une porte qui « se ferme automatiquement et est dotée d’un dispositif de verrouillage automatique », selon un rapport d’évaluation des installations du DSS de janvier 2023.

Au moment de la publication, on ne savait pas comment les enfants avaient réussi à se mettre à l’eau la semaine dernière.

Semaine d’actualités a contacté Happy Happy Daycare pour commentaires via le site Web et la page Facebook de l’aidante.

Doug Forbes, fondateur de l’association basée à Los Angeles Fondation Miaou Miaou à la mémoire de sa défunte fille Roxie, décédée noyée dans un camp d’été à l’âge de 6 ans, a exhorté les autorités de l’État à imposer des mesures de sécurité supplémentaires pour les garderies ayant accès à l’eau.

Forbes a dit Semaine d’actualités lors d’un entretien téléphonique dimanche, il a appelé à des mesures renforcées de sécurité aquatique, notamment la vidéosurveillance, les alarmes, l’éducation à la sécurité aquatique et les plans d’intervention d’urgence, qui pourraient contribuer à réduire les noyades « évitables ». On ne sait pas quelles mesures, autres que la clôture mentionnée dans le rapport du DSS, Happy Happy Daycare ont utilisé au moment de l’incident.

« L’incident de San Jose est tout simplement plus que tragique », a déclaré Forbes. « Vous ne pensez jamais qu’un incident comme celui de San José puisse vous arriver, à vous ou à votre enfant, jusqu’à ce que cela se produise. J’en suis témoin, j’en suis un survivant. Et cela ne se termine pas seulement par cette triple noyade. La façon dont je En d’autres termes, il faut un village pour aider et protéger un enfant et il faut tout un village pour lui faire du mal. Et dans ce cas, nous ne pouvons pas spécifiquement pointer du doigt les seuls exploitants de garderies. Nous devons examiner le système qui entoure cette garderie.

Forbes a déclaré que le facteur le plus important dans la prévention de la noyade était que les adultes prêtent attention aux enfants « chaque minute » chaque fois qu’il y a de l’eau à proximité, a déclaré le défenseur de la sécurité des enfants de 59 ans, notant qu’environ 80 pour cent des noyades d’enfants se produisent en présence d’un adulte. .

Il a ajouté qu’en plus de surveiller de près les enfants, « et non leurs téléphones », les parents et les tuteurs doivent s’assurer qu’il existe deux barrières empêchant l’accès à une source d’eau.

« Malheureusement, des défaillances systémiques continuent de faciliter ces noyades et ces décès évitables de notre cargaison la plus précieuse », a déclaré Forbes. Semaine d’actualités. « Donc, en tant que parent, surtout pour une garderie ou un camp, vous ne pouvez jamais poser assez de questions ni exiger suffisamment de documents ou de preuves. Posez autant de questions que nécessaire jusqu’à ce que vous vous sentiez à l’aise parce que vous ne voulez pas vivre comme moi. et j’ai des regrets. Je n’ai pas posé assez de questions. Je n’ai pas fait assez de diligence raisonnable.

Katchmarchi prévient que les gens doivent comprendre que « l’eau est intrinsèquement dangereuse ».

« Je recommanderais aux parents d’envisager de choisir des garderies sans piscine », a-t-il déclaré. Semaine d’actualités. « Même si nous voulons que les enfants acquièrent des compétences aquatiques et qu’ils vivent ces expériences dans l’eau, nous devons considérer le risque. »

Il a déclaré que dans le cas de San Jose, les outils qui auraient dû contribuer à prévenir les noyades ont échoué. Katchmarchi a déclaré que « d’une manière ou d’une autre », les enfants avaient réussi à contourner la clôture et le portail de la piscine, et qu’un « bref manque de surveillance » avait abouti à cette épreuve « tragique ».