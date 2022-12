Des tournois comme le TPL aideront le public à mieux se connecter au tennis, estime Ankita Raina

La joueuse de tennis indienne Ankita Raina est prête à participer à la saison 4 de la Tennis Premier League (TPL), qui devrait débuter aujourd’hui (7 décembre) à Pune. Dans une conversation exclusive avec News18, Raina a déclaré qu’elle était très enthousiaste à l’idée de faire partie de TPL, car le tournoi donnera l’occasion de jouer avec les équipes et les joueurs d’élite du monde entier.

“Les ligues comme la TPL sont définitivement très importantes car elles se jouent en équipe, et je pense que lorsque vous vous réunissez en équipe, les gens et le public peuvent encore mieux se connecter, ce qui est un peu difficile dans le sport individuel. Le tennis est un sport individuel et contrairement aux autres sports, nous faisons tout par nous-mêmes. Donc, c’est quelque chose de spécial de jouer en équipe, ce qui donne beaucoup d’élan au sport », a déclaré Raina.

Au cours des dernières années, le tennis a évolué en Inde avec de plus en plus de tournois dans les rangs et offrant des opportunités aux jeunes. En ce qui concerne le TPL, Raina a déclaré qu’il est excitant de participer à un tel tournoi basé sur la ligue car il gonfle les joueurs et implique de nombreux publics, ce qui encourage à mettre le meilleur pied en avant.

« C’est important pour le sport. Tous les joueurs d’élite viennent ici et prennent du temps sur leur emploi du temps. Nous savons tous que le tennis est un sport où nous devons voyager, nous devons concourir pendant 25 à 30 semaines et c’est aussi un peu difficile et difficile de s’adapter au calendrier à la fin des années. Mais, TPL va être une semaine passionnante avec une atmosphère différente car ici nous aurons l’équipe, le propriétaire de l’équipe. Surtout nous aurons le public. Donc, je pense que cela pompe beaucoup et l’ambiance est vraiment géniale », a déclaré Raina.

Les ligues basées sur des franchises offrent une exposition aux jeunes joueurs et Raina pense en outre que ces ligues aident également les joueurs financièrement. Raina sera vue jouer pour les Panthers du Gujarat en TPL et avant le début du tournoi, elle a remercié les fondateurs du TPL – Kunal Thakur et Mrunal Jain pour avoir donné une grande plateforme à tous les joueurs de tennis en Inde. Elle a déclaré: “Il y a beaucoup d’avantages à ces ligues et c’est une excellente initiative de Kunal et Mrunal, d’avoir cette ligue et de rassembler tout le monde.”

Raina a récemment joué dans W25 Traralgon 18 A, où elle a concouru en double avec la joueuse indonésienne P Nugroho, mais a perdu en finale face à Katherine Westbury et Destanee Aiava. En 2022, dans l’ensemble, Raina a fait un bon parcours en double par rapport au simple. En réfléchissant à cela, elle a déclaré: «Six à huit mois de l’année n’étaient pas bons du point de vue du simple et du double parce que j’ai percé dans le top 100 du double l’année dernière. Mais je sens que je suis dans une bien meilleure position depuis l’Open de Corée qui s’est déroulé en septembre. La performance a été meilleure et maintenant je suis de retour dans le rythme. J’ai toujours concouru davantage en simple et le double m’a aidé à cela.

