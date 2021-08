Des touristes terrifiés transportés par avion et secourus par des bateaux depuis des stations balnéaires britanniques près de Marmaris alors que des incendies de forêt ravagent la Turquie, tuant six personnes

DES TOURISTES avaient été transportés par avion en lieu sûr et secourus par bateau après des stations balnéaires britanniques populaires près de Marmaris alors que des incendies de forêt ravageaient la côte turque, tuant le sexe.

Des photos horribles montrent l’enfer et des vidéos révèlent des bateaux et des hélicoptères sauvant des personnes des plages dans des scènes frénétiques alors que les flammes faisaient rage sur la colline.

Une vidéo montre la côte de Mamaris en feu alors que les incendies font rage dans les collines

Tout le littoral est en feu – tournant le ciel d’un orange brûlé

Les touristes font rouler leurs valises sur la route alors qu’ils échappent aux incendies de Bodrum

Les résidents chargent un bateau alors qu’ils évacuent une plage alors que les flammes s’installent

Des hélicoptères et des yachts partent d’une plage à l’approche des incendies

Les enfers surviennent après qu’une grave vague de chaleur a frappé le sud de l’Europe – avec des températures dépassant les 40 ° C.

Des incendies de forêt ont également éclaté dans la Grèce et l’Italie voisines, mais la Turquie a été durement touchée avec près de 235 000 acres brûlés.

Plus de 330 personnes ont reçu des soins médicaux car les flammes ont été aggravées par des vents violents.

Les routes ont également été coupées par les flammes car les résidents ont dû être soit transportés par avion en lieu sûr, soit récupérés par bateau depuis les plages.

La Turquie a déployé deux péniches de débarquement de la marine pour évacuer les personnes de Turunc.

Des vidéos montrent des hélicoptères semblant recueillir les évacués alors que de la fumée s’élevait au-dessus des collines près de Marmaris.

D’autres clips montraient des scènes presque incroyables alors que des personnes se tenant sur la côte étaient encerclées par des incendies de forêt alors qu’elles se déplaçaient pour fuir.

Des photos incroyables montrent des incendies dans les collines autour des stations touristiques populaires alors que les enfers menacent encore plus de dévastation.

Et une autre vidéo montrait des résidents attendant sur une plage, le ciel orange et plein de fumée, alors qu’ils étaient chargés sur des côtes gonflables en attente pour échapper aux flammes.

Hier, un clip à couper le souffle a émergé montrant un groupe d’amis dans une voiture cernée par les flammes alors qu’ils tentaient désespérément de s’échapper.

Trois hôtels cinq étoiles de la ville de Bodrum ont été évacués par les garde-côtes turcs, avec l’aide de bateaux et de yachts privés.

Des dizaines de villages ont également été évacués alors que les incendies entamaient leur cinquième jour.

Les enquêteurs tentent d’établir si certains des incendies ont été déclenchés délibérément – ​​avec des informations faisant état d’au moins une arrestation pour suspicion d’incendie criminel.

Les équipes de pompiers de Brace tentent désespérément de garder les enfers sous contrôle Crédit : EPA

Des hélicoptères déversent de l’eau sur les feux couvants Crédit : Reuters

Les touristes se tiennent sur une plage pendant que la campagne brûle Crédit : EPA

Des zones entières ont été réduites en cendres par les incendies Crédit : EPA

De nouveaux incendies continuent de se déclarer au milieu d’une chaleur de 40 ° C en Turquie Crédit : EPA

Et il pourrait y en avoir plus à venir avec de nouvelles températures chaudes attendues la semaine prochaine, mais le gouvernement turc estime qu’il a désormais 107 incendies sur 112 sous contrôle.

Les habitants des villages autour de Marmaris ont demandé plus d’aide sur les réseaux sociaux alors qu’ils tentaient d’échapper aux flammes en marche.

Les canons à eau de la police, généralement utilisés pour contrôler les émeutes, ont aidé des hélicoptères et des camions de pompiers dans le quartier populaire de Muglas à Bodrum à combattre les incendies.

La télévision turque a également montré que des incendies s’étaient rallumés après avoir été éteints plus tôt, avec des flammes et de la fumée s’approchant d’un village.

Les civils tentaient de protéger les maisons et les oliveraies mais certaines maisons étaient déjà endommagées.

Et des vidéos sur les réseaux sociaux montraient des touristes de Bodrum dévalant les rues en roulant leurs bagages pour échapper aux flammes à proximité.

Les gens regardent les incendies s’approcher des maisons et des hôtels de Marmaris Crédit : Rex

La Turquie connaît l’une de ses pires saisons d’incendies de forêt Crédit : Rex

Les flammes brûlent vers un bâtiment au milieu du chaos Crédit : Rex

Le ministère turc de la Défense a publié des images satellite montrant l’étendue des dégâts, avec des zones forestières devenues noires et de la fumée toujours visible.

Le président Recep Tayyip Erdogan a été critiqué après qu’il soit apparu que la Turquie n’avait pas d’avions de lutte contre les incendies, même si un tiers de son territoire est boisé et que les incendies sont de plus en plus fréquents.

« Si nous n’avons pas d’avions ou d’hélicoptères, nous devons les acheter », a déclaré le maire de Bodrum Aras du CHP dans une vidéo partagée sur Twitter.

Erdogan a cependant insisté samedi sur le fait que la Turquie disposait « des infrastructures les plus solides de la région pour lutter contre les incendies de forêt » en promettant un soutien financier aux personnes touchées.

Et il a été critiqué après avoir visité les zones touchées dans un convoi massif qui a causé plus de trafic et pour avoir jeté des sacs de thé de son bus aux personnes rassemblées pour l’entendre parler.

« Du thé ! C’est incroyable. Ceux qui perdent leur honte perdent aussi leur cœur », a tweeté le porte-parole du Parti républicain du peuple (CHP), principal opposant, Faik Oztrak.

Selon les chiffres de l’UE, la Turquie a été touchée par 133 incendies de forêt en 2021 jusqu’à présent, contre une moyenne de 43 à ce stade entre 2008 et 2020.

Alors que les autorités turques disent qu’elles enquêtent pour savoir si les incendies pourraient avoir commencé comme un sabotage par des militants kurdes interdits, les experts soulignent principalement la crise climatique.