Des touristes sans masque profitent de la cascade de Kempty à Mussoorie, Internet craint une « troisième vague »

Alors que plusieurs États de destination touristique en Inde commencent à assouplir les restrictions de voyage un par un, les gens ont voyagé en grand nombre pour se débarrasser des séquelles de la deuxième vague mortelle de coronavirus. Après l’Himachal Pradesh, alors que l’Uttarakhand assouplit ses protocoles Covid-19, la foule a régulièrement augmenté dans les destinations de vacances de Mussoorie et Nainital. De longues files d’attente de véhicules privés et d’hôtels réservés donneraient une idée de l’afflux de foule dans ces États.

Dans une vidéo similaire à celles vues auparavant dans certaines parties de l’Himachal Pradesh, des centaines de touristes ont été retrouvés en train de laver leur blues de verrouillage en affluant vers les populaires Kempty Falls à Mussoorie. La vidéo est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont été consternés par le mépris flagrant des normes de Covid-19. Sans que personne ne se soucie de porter un masque facial ou de la distanciation sociale, la vidéo dégage des vibrations d’une troisième vague de coronavirus imminente, le plus tôt possible.

La vidéo a été partagée sur Instagram à partir d’un compte So Delhi et est ensuite devenue virale sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux, suscitant l’indignation face à l’attitude nonchalante des vacanciers.

Un utilisateur s’est montré particulièrement cinglant dans son commentaire : « Des cerveaux vides à Kempty ».

Un autre utilisateur a déclaré : « ont-ils oublié les mois d’avril et de mai, la souffrance, la lutte pour respirer, la lutte pour la vie ? Peut-être étaient-ils ceux qui n’avaient jamais vécu de telles choses, ils ont eu de la chance en quelque sorte. Mais c’est catastrophique. »

Récemment, une vidéo similaire publiée sur les réseaux sociaux montrait un petit garçon marchant dans une rue bondée et réprimandant tous ceux qui marchaient sans masque à Dharamshala. La vidéo a été initialement partagée sur Instagram et plus tard sur Twitter également.

Dans la vidéo, le petit enfant, qui porte un masque et n’a pas de pantoufles, est vu tenant un bâton en plastique avec lequel il pique tous ceux qui passent devant lui et demande : « Tumhara mask kaha hai ? » (Où est votre masque ? ) Mais sans surprise, personne ne lui prête beaucoup d’attention.

L’enfant de cinq ans nommé Amit est maintenant devenu la mascotte de la police locale pour les protocoles de coronavirus.

