Des touristes marocains « tués » après être entrés dans les eaux algériennes en jet ski | Nouvelles du monde

Deux touristes marocains en jet ski auraient été abattus après s’être égarés dans les eaux algériennes.

Ils faisaient partie d’un groupe qui a perdu ses repères mardi au large de la ville marocaine de Saïdia.

« Nous manquions de carburant pour les scooters des mers et dérivions. Dans l’obscurité, nous nous sommes retrouvés dans les eaux algériennes », a déclaré Mohamed Kissi au site marocain Le360.

Il a déclaré que son frère Bilal, 29 ans, et Abdelali Mechouer, 40 ans, ont été tués après qu’un bateau du gouvernement algérien s’est approché d’eux et a commencé à tirer.

Il a affirmé qu’ils avaient attaqué alors qu’ils voyaient qu’ils n’étaient pas armés et que son frère échangeait des mots avec eux.

Un autre homme de leur groupe a été blessé et arrêté, a déclaré M. Kissi, qui a déclaré s’être enfui à la nage avant d’être récupéré par les autorités marocaines.

Il existe une longue histoire de tensions entre les deux pays d’Afrique du Nord sur des questions telles que la région contestée du Sahara occidental.

Leur frontière est fermée depuis 1994 et leurs relations diplomatiques ont été rompues en 2021.

Les autorités marocaines ont déclaré qu’elles ne pouvaient pas commenter l’incident car l’affaire est une affaire judiciaire. Les autorités algériennes n’ont pas encore répondu.

Plus de Sky News :

Hong Kong se prépare au typhon Saola

La Fondation Nobel autorise le retour de la Russie, de l’Iran et de la Biélorussie

Certains membres du groupe ont la double nationalité maroco-française, et le ministère français des Affaires étrangères a confirmé avoir reçu des informations selon lesquelles l’un de ses ressortissants avait été tué et un autre arrêté.

Il a indiqué qu’il était en contact avec les familles et les autorités des deux pays. Algérie et Maroc.

Le père de M. Mechouer, quant à lui, a déclaré qu’il souhaitait que le corps de son fils soit ramené à la maison.

« J’appelle les autorités marocaines et algériennes à parvenir à un accord pour me ramener mon fils afin d’observer des funérailles et un enterrement dignes de lui », a-t-il déclaré.