Des touristes du Karnataka tentent de traverser un pont de câble étroit en voiture, les habitants les forcent à revenir

Quelques jours seulement après la malheureuse tragédie de l’effondrement d’un pont dans le Morbi du Gujarat, une vidéo de touristes tentant de traverser un petit pont suspendu dans le Karnataka est devenue virale. La vidéo montre les touristes se déplaçant dans leurs voitures sur un petit pont suspendu avant que les habitants ne se rassemblent pour les affronter. Ils ont demandé aux touristes de reprendre immédiatement la voiture du pont plutôt étroit. Les habitants ont déclaré que la voiture pourrait mettre en danger l’intégrité structurelle du pont et ont mentionné aux touristes qu’il existait un panneau indiquant: “Aucun 4-roues autorisé.”

Aucune leçon apprise après #MorbiBridgeCollapse . Des hooligans / touristes du Maharashtra ont été vus au volant d’une voiture sur un pont suspendu dans la ville de Yellapura, dans le district d’Uttara Kannada au Karnataka. Enfin, les habitants ont veillé à ce que la voiture soit ramenée du pont en marche arrière. pic.twitter.com/RvVPOhB8CL – Harish Upadhya (@harishupadhya) 1 novembre 2022

L’incident s’est produit sur le pont suspendu de Shivapura dans la ville de Yellapura, dans le district d’Uttara Kannada au Karnataka. Dans les images, on pouvait voir les touristes se disputer avec les habitants, complètement inconscients des dangers qu’ils auraient pu causer au pont. Le touriste voulait que la voiture traverse le pont, mais les habitants ont refusé de bouger. Pendant ce temps, deux hommes ont lentement poussé la voiture en lieu sûr sous les yeux d’un grand rassemblement d’habitants. Dans la vidéo, on pouvait clairement voir que le pont tremblait dangereusement sous le poids combiné du véhicule et des hommes.

Les utilisateurs de Twitter ont consulté la section des commentaires pour partager leur point de vue sur l’incident. Un utilisateur a déclaré : « Très peu de gens suivent les règles dans notre pays. L’administration est très inefficace et lâche » tandis qu’un deuxième utilisateur a écrit : « Comme c’est irresponsable envers la société. Certaines chaînes d’information peuvent-elles lancer une émission pour interviewer des candidats aussi irresponsables pour faire des séances de sensibilisation, comment ils pensent qu’ils se sentent responsables envers la société en restant dans ce pays, se sentent-ils mal ou fiers en faisant de tels actes ? »

Un troisième utilisateur a déclaré : « C’est bien que les habitants se soient levés et les aient fait reculer ! Sérieusement, à quoi pensait ce conducteur ! »

Lieu touristique populaire, le pont de Shivapura offre une vue panoramique sur les backwaters du réservoir de Kodasalli. Alors que les habitants traversent le pont à pied et que les deux-roues sont autorisés à passer; Les 4 roues sont un non-non strict pour le pont plutôt ancien.

