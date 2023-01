Des touristes coincés la tête en bas après l’échec d’un manège dans un parc d’attractions en Chine

Un groupe d’amateurs de sensations fortes a été sauvé indemne après la panne soudaine d’un manège géant dans un parc d’attractions en Chine. L’incident s’est produit le jeudi 19 janvier dans un parc à thème de la ville de Fuyang, située dans la province chinoise de l’Anhui. Un groupe de visiteurs a crié pour leur vie après avoir été laissés la tête en bas. Une vidéo de l’incident qui fait le tour sur Internet montre que le trajet après avoir subi une panne mécanique a fini par être bloqué alors qu’il était à son point culminant.

Notamment, le clip a été publié par Viral Press et distribué par l’agence de presse AP. Au départ, lorsque les membres du personnel ont tenté de réparer le pendule, rien n’a abouti. Le panneau de contrôle n’a pas pu être réparé même après plusieurs tentatives, c’est alors que les autorités ont décidé de résoudre le problème manuellement. Ils ont grimpé jusqu’aux poteaux du manège et en 10 minutes, le manège s’est remis en marche. Les autorités du parc dans leur déclaration officielle ont révélé que la balançoire s’était bloquée car elle dépassait la limite de poids.

Les responsables ont déjà remboursé les visiteurs concernés et ont également offert une aide pour leurs frais médicaux pour tout type de traumatisme dû à l’échec du trajet.

En 2020, un incident similaire s’est produit dans un autre parc d’attractions en Chine, où un dysfonctionnement de montagnes russes a laissé 20 touristes bloqués dans les airs alors qu’ils étaient suspendus face contre terre. Des images virales sur les réseaux sociaux de l’incident ont montré un chariot de montagnes russes rempli de cavaliers coincé sur le rail du parc d’attractions de Rongchuang dans la ville de Wuxi, située dans la province du Jiangsu. Les visiteurs auraient été suspendus la tête en bas pendant plus d’une heure avant d’être sauvés indemnes par les responsables du parc. L’incident a gagné en popularité lorsque les images des visiteurs ont été largement partagées sur Weibo (Twitter chinois).

Plus tard, dans un communiqué publié par le parc Wuxi, les responsables ont révélé que le nombre de touristes bloqués était d’environ 20 et ont confirmé qu’aucun d’entre eux n’avait subi de blessure suite à l’accident, selon le Daily Mail.

«Le personnel sur place a immédiatement activé le plan d’urgence et organisé les touristes bloqués pour qu’ils quittent la zone de l’établissement de manière sûre et ordonnée. Nous avons communiqué avec chaque visiteur et vérifié sa condition physique. Les touristes sont actuellement en bonne santé et personne n’a été blessé », lit-on dans le communiqué. Le parc a été fermé après l’accident.

