Des touristes chinois en visite en France blessés dans des émeutes, selon des responsables

Des touristes chinois visitant la ville de Marseille, dans le sud de la France, ont été blessés jeudi lors d’émeutes qui ont balayé le pays.

Un bus transportant des touristes chinois a vu ses vitres brisées, faisant des blessés légers et provoquant une plainte du consulat général de Chine à Marseille.

La plainte officielle du consulat général appelait la France à assurer la sécurité des citoyens chinois et de leurs biens.

L’attaque du bus est survenue lors de violences prolongées qui ont frappé villes françaises ces derniers jours depuis la fusillade policière d’un adolescent d’origine maghrébine. Les touristes chinois ont depuis quitté la France, indique le communiqué du bureau consulaire.

Le bureau consulaire a averti les touristes chinois en France d’être « plus vigilants et prudents » à la lumière des émeutes qui ont balayé le pays en réponse au meurtre par la police d’un jeune de 17 ans d’origine nord-africaine identifié comme étant Nahel M.

Plus de 1.300 interpellations ont été effectuées vendredi dans toute la France et quelque 2.500 incendies ont été signalés, selon le ministère de l’Intérieur, qui a relevé qu’il y avait moins d’incendies et d’attaques de commissariats que la veille.

Les émeutes à travers la France semblaient moins intenses samedi, car des dizaines de milliers de policiers avaient été déployés dans les villes du pays après les funérailles de l’adolescent, bien qu’il y ait eu une certaine tension dans le centre de Paris et des affrontements sporadiques à Nice, Strasbourg et Marseille.

