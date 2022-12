Des touristes bloqués au Machu Picchu au milieu des manifestations au Pérou

Note de l’éditeur – Inscrivez-vous à Unlocking the World, la newsletter hebdomadaire de CNN Travel. Recevez des nouvelles sur l’ouverture des destinations, de l’inspiration pour de futures aventures, ainsi que les dernières nouveautés en matière d’aviation, de nourriture et de boissons, où séjourner et d’autres développements de voyage.

(CNN) — Des touristes du monde entier se sont retrouvés bloqués dans l’ancienne ville de Machu Picchu après que le Pérou a été plongé dans l’état d’urgence à la suite de l’arrestation du président du pays.

Le principal moyen d’accès au site du patrimoine mondial de l’UNESCO – la ligne de chemin de fer – a été suspendu lorsque de violentes manifestations ont éclaté et que les partisans du président ont érigé des barrages routiers rendant difficile les déplacements à l’intérieur du pays ou leur sortie.

Les trains à destination et en provenance de Machu Picchu, la destination touristique la plus populaire du pays, ont été interrompus mardi selon un communiqué de PeruRail, l’opérateur ferroviaire péruvien dans les régions du sud et du sud-est du pays.

Le président Pedro Castillo a été destitué puis arrêté début décembre après avoir annoncé son intention de dissoudre le Congrès. Les troubles provoqués par son arrestation ont suscité des avertissements internationaux concernant les voyages au Pérou.

PeruRail a déclaré qu’il aiderait les passagers concernés à modifier les dates de leur voyage.

“Nous regrettons les désagréments que ces annonces génèrent pour nos passagers ; cependant, elles sont dues à des situations indépendantes de la volonté de notre compagnie et cherchons à donner la priorité à la sécurité des passagers et des travailleurs”, a indiqué la compagnie dans un communiqué.

LATAM Airlines Peru a déclaré que les opérations à destination et en provenance de l’aéroport international Alfredo Rodríguez Ballón d’Arequipa et de l’aéroport international Alejandro Velasco Astete de Cuzco, à 75 kilomètres (46 miles) de Machu Picchu, avaient été temporairement suspendues.

“LATAM maintient une surveillance constante de la situation politique au Pérou pour fournir les informations pertinentes en fonction de son impact sur nos opérations aériennes”, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. “Nous attendons la réponse des autorités compétentes, qui doivent prendre des mesures correctives pour assurer la sécurité pour le développement des opérations aériennes.”

Il a ajouté: “Nous regrettons les inconvénients que cette situation indépendante de notre volonté a causés à nos passagers et nous renforçons notre engagement en faveur de la sécurité aérienne et de la connectivité dans le pays.”

Le département d’État américain a émis un avis aux voyageurs pour les citoyens voyageant au Pérou, qu’il a classé comme destination de niveau trois « reconsidérer le voyage ».

“Les manifestations peuvent entraîner la fermeture de routes locales, de trains et d’autoroutes principales, souvent sans préavis ni délais de réouverture estimés. Les fermetures de routes peuvent réduire considérablement l’accès aux transports en commun et aux aéroports et peuvent perturber les déplacements à l’intérieur et entre les villes”, prévient-il.

En haut : Touristes faisant la queue à la gare de Machu Picchu. Image via Getty.