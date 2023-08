Des touristes américains ivres retrouvés endormis au sommet de la tour Eiffel après avoir échappé à la sécurité

Deux touristes américains ivres ont été découverts en train de dormir au sommet de l’emblématique tour Eiffel de Paris lundi, après avoir esquivé la sécurité la nuit précédente, Nouvelles du ciel signalé. Les touristes en état d’ébriété ont été réveillés tôt lundi matin par des agents de sécurité alors qu’ils faisaient leur ronde avant l’heure d’ouverture du monument à 9h00.

L’opérateur public de la tour Eiffel, Sete, a déclaré que les individus s’étaient probablement retrouvés bloqués en raison de leur niveau d’intoxication.

Ils « semblent s’être retrouvés coincés à cause de leur état d’ébriété », ont déclaré à l’AFP le parquet de Paris.

Selon le rapport, les Américains en état d’ébriété avaient passé leur nuit sous les étoiles dans un endroit normalement fermé au public entre les deuxième et troisième niveaux de la tour, mais « ne représentaient aucune menace apparente ».

Notamment, le duo a acheté des billets pour l’entrée vers 22h40 dimanche, mais a sauté par-dessus les barrières de sécurité tout en descendant du haut. Une équipe de pompiers, comprenant des spécialistes qualifiés pour secourir des personnes à des hauteurs dangereuses, a été dépêchée pour récupérer en toute sécurité les intrus.

Les deux hommes ont été emmenés dans un commissariat de police de Paris pour interrogatoire, tandis que Sete a déclaré qu’il déposerait une plainte pénale. Suite à la mésaventure, l’ouverture de la tour au public a été retardée d’environ une heure lundi matin.

Plus tôt dans la journée de samedi, une alerte de sécurité a provoqué l’évacuation de trois étages de la tour Eiffel. La SETE a déclaré que des experts en déminage ainsi que des policiers parcouraient la zone, y compris un restaurant situé à l’un des étages. Les visiteurs ont également été évacués des trois étages et de la place sous le monument peu après 13h30 (11h30 GMT).

La magnifique tour Eiffel, connue sous le nom de « la dame de fer » (Dame de fer en français), mesure 330 mètres (1 083 pieds) de haut et est la plus haute structure de Paris. La tour, symbole le plus emblématique de la France, a attiré 6,2 millions de visiteurs l’an dernier.

Les travaux de construction de la tour ont commencé en janvier 1887 et se sont terminés le 31 mars 1889.