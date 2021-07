Des touristes amateurs de selfie se rendent sur les plages turques malgré des scènes apocalyptiques alors que des incendies de forêt font rage

Des touristes amoureux de SELFIE se rendent sur la plage malgré les scènes apocalyptiques alors que la Turquie est ravagée par des incendies de forêt.

Les images choquantes montrent des vacanciers russes prenant des selfies alors qu’ils sont entourés par un enfer qui aurait été causé par des incendiaires.

La fumée noire efface le soleil près d’une station touristique populaire Crédit : Est2Ouest

Des touristes sont photographiés à Antalya pendant les incendies de forêt Crédit : Est2Ouest

Des responsables ont déclaré que plus de 60 incendies de forêt avaient éclaté à travers le pays cette semaine, les pompiers tentant de lutter contre les 17 autres.

La fumée noire masque de façon inquiétante le soleil sur les plages et les piscines des hôtels normalement populaires.

Des vidéos montrent également comment un avion amphibie géant russe Be-200 se prépare à ramasser de l’eau pour tremper les forêts en flammes de la province d’Antalya.

Un hélicoptère est également vu en train de collecter de l’eau pour lutter contre les incendies à Antalya.

Les Russes sur la plage tentent de poursuivre leurs vacances pandémiques après s’être envolés pour la Turquie.

Mais d’autres expriment leur inquiétude face aux incendies de forêt.

« Je viens de me réveiller à cause de l’odeur de brûlé et de fumée », a déclaré Valentina de Rostov.

« Nous avons ouvert les fenêtres et vu un ciel jaune.

« C’est la première fois que je vois ça.

« C’est comme un film d’horreur.

« Il n’y avait pas de courant dans l’hôtel hier, les ascenseurs ne fonctionnaient pas. C’est effrayant. »

Maria Zagorodskikh a écrit : « Aujourd’hui, je paniquais follement.

« Je pensais vraiment que c’était mon dernier jour.

« À 11h30, nous sommes allés à Side, tout était calme et un camion de pompiers est passé devant nous…

« Quand nous sommes arrivés à la mer, nous n’avons pas compris ce qui se passait au début. C’était effrayant.

« Je n’ai pas compris ce qu’il y avait de mieux à faire : aller à l’hôtel (c’est vers le feu) ou rester où j’étais […]

« Il y avait un vent terrible, et je n’ai pas compris l’ampleur et l’emplacement de l’incendie […]

« Il faisait très chaud, le vent était chaud […]. «

Un autre commentaire disait : »Je panique aussi et je suis prêt à fuir.

»L’odeur de brûlé est affreuse, il est difficile de respirer, nous sommes à Manavgat. »

Malgré les images épouvantables sur la côte, un autre article du touriste Radik Sabirzyanov, en vacances avec son partenaire et leurs deux enfants, a déclaré que les plages étaient sûres.

»Ceux qui sont en vacances à Antalya ne sont pas menacés par les incendies de forêt », a-t-il déclaré.

»Les enfers sont loin des hôtels populaires.

»Cependant, toutes les excursions à Side, Sorgun et Manavgat ont été reportées. »

À propos des cieux impressionnants, Yana Gerasimova a déclaré : « Nous nous sentons minuscules par rapport à la nature. »

La Turquie aurait déployé mercredi 106 camions de pompiers, 15 hélicoptères et deux avions pour éteindre un violent incendie de forêt près de Manavgat.

Les autorités « essayaient de prendre le contrôle d’un incendie massif ».

Cela contraste avec les inondations meurtrières en Allemagne et en Belgique qui ont fait plus de 200 morts tandis que l’Italie a été frappée par des pluies torrentielles.

Le mois dernier a frappé l’Europe avec des conditions météorologiques catastrophiques alors que les autorités de Turquie et de Sardaigne luttent contre des incendies de forêt et des centaines de personnes sont obligées d’évacuer.

La Sardaigne a déclaré l’état d’urgence après que 20 000 hectares ont été brûlés à Oristano tandis que les Turcs ont dû évacuer après que l’incendie de forêt s’est approché d’une station touristique populaire.

« Depuis plusieurs heures, une grande partie de la province d’Oristano est à genoux à cause d’un incendie dévastateur », a déclaré dimanche Luigi di Maio, ministre italien des Affaires étrangères.

« Il y a des centaines de personnes évacuées et toute la zone, y compris les logements, a été incendiée et gérée », a-t-il ajouté.

Les autorités ont déclaré que 7 500 pompiers ont été mobilisés alors que la France et la Grèce ont envoyé des avions de lutte contre l’incendie pour aider à lutter contre l’incendie.

Christian Solinas, président de la région Sardaigne, a qualifié les incendies de forêt de « catastrophe sans précédent ».

« Dix mille hectares de végétation détruits, commerces et maisons incendiés, bétail tué », a-t-il déclaré.

Au cours du week-end, plus de 1 500 hectares ont été brûlés en Catalogne, en Espagne, alors que les autorités grecques devaient lutter contre 50 incendies en une journée.

Bien que plus de 1.500 hectares aient été détruits près de Santa Coloma de Queralt, en Espagne, l’incendie s’est stabilisé lundi, ont annoncé les autorités.

Les touristes essaient de continuer leurs vacances Crédit : Est2Ouest

Le ciel s’est rempli de fumée noire Crédit : Est2Ouest

Un hélicoptère peut être vu en train de collecter de l’eau pour lutter contre l’incendie à Antalya Crédit : Est2Ouest

Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a déclaré que les pompiers avaient combattu environ 50 incendies en 24 heures et qu’il était probable qu’il y en aurait plus avec les météorologues avertissant d’une nouvelle vague de chaleur.

« Je tiens à souligner qu’août reste un mois difficile », a-t-il déclaré.

« C’est pourquoi il est important pour nous tous, tous les services de l’État, d’être en alerte absolue jusqu’à la fin formelle de la période de lutte contre les incendies. »