Des touristes abattus après avoir traversé en jet ski la frontière maritime hostile du pays

Les garde-côtes algériens ont abattu deux touristes et en ont arrêté un troisième après que le groupe soit entré accidentellement dans leurs eaux en provenance du Maroc à bord de jet skis pendant leurs vacances.

Quatre touristes de double nationalité franco-marocaine sont partis d’une station balnéaire marocaine de la ville de Saïdia et « se sont perdus » en pleine mer jusqu’à se retrouver en Algérie, a déclaré à l’AFP l’un des membres survivants.

« Nous savions que nous étions en Algérie, car un canot algérien noir est venu vers nous », a expliqué Mohamed Kissi, frère d’une des victimes. Les garde-côtes ont ouvert le feu, tuant le frère de Kissi, Bilal, et leur ami.

Selon certaines informations, le groupe aurait tenté de fuir les garde-côtes, ce qui aurait provoqué la fusillade, mais Kissi insiste sur le fait qu’ils n’ont pas tenté de s’enfuir. Leur famille a demandé aux autorités marocaines de porter l’affaire devant les tribunaux internationaux.

Le corps du deuxième homme tué, Abdelali Merchouer, se trouve toujours en Algérie, selon un média local marocain. Kissi seul s’est échappé.

Les pêcheurs ont retrouvé le corps de son frère quelques heures plus tard, flottant dans l’eau. Sa famille a pu récupérer son corps et l’a enterré mercredi près de la ville d’Oujda au Maroc.

La famille de Merchouer a également demandé la restitution de son corps, demandant aux autorités des deux pays de parvenir à un accord pour accélérer le processus.

Les autorités marocaines n’ont fait aucun commentaire sur l’affaire, la qualifiant d’affaire judiciaire, et la marine algérienne et le ministère des Affaires étrangères n’ont fait aucun commentaire non plus.

Le ministère français des Affaires étrangères a déclaré avoir appris le décès d’un de ses ressortissants et la détention d’un autre en Algérie et être en contact avec les familles ainsi qu’avec les autorités marocaines et algériennes.

Smail Snabe, l’homme arrêté par les garde-côtes, a comparu devant un procureur mercredi, mais les détails de l’audience restent confidentiels, a rapporté la BBC.

Les conflits frontaliers entre l’Algérie et le Maroc sont restés tendus depuis que les deux pays ont obtenu leur indépendance de la France coloniale, avec des contrôles stricts le long de la frontière et aucun commerce légal direct entre les deux pays.

La frontière a été fermée en 1994 et les deux pays ont rompu leurs relations diplomatiques en 2021 en raison de prétendus « actes hostiles », le Maroc qualifiant cette action de « totalement injustifiée ».

Reuters a contribué à ce rapport.