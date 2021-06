Des tortues mortes et des dauphins sur les plages du Sri Lanka ravivent les craintes de la catastrophe du navire X-Press Pearl

Le X-Press Pearl, un porte-conteneurs battant pavillon singapourien, a signalé un incendie à bord le 20 mai alors qu’il se trouvait près du port de Colombo. L’incendie a brûlé pendant plus d’une semaine, tandis que les efforts pour déplacer le navire vers des eaux plus profondes ont échoué. Le navire contenait des produits chimiques dangereux tels que de l’acide nitrique, du méthoxyde de sodium et du méthanol. À bord se trouvaient également des milliards de pastilles de plastique de la taille d’une lentille, appelées nurdles, qui se sont déversées dans l’eau et ont recouvert les plages voisines lorsque le navire a coulé.