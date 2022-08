Des tortues géantes des Galápagos sont tuées pour leur viande, craignent les autorités

Commentez cette histoire Commentaire

Les autorités équatoriennes enquêtent sur la mort de quatre tortues géantes dans les Galápagos, un archipel sud-américain qui est un refuge pour toutes sortes d’animaux sauvages rares, au milieu des craintes qu’elles aient été tuées par des braconniers pour leur viande. Le bureau du procureur général de l’État a dit Mardi qu’une division spécialisée dans les crimes contre l’environnement a ouvert une enquête préliminaire sur la prétendue “chasse et abattage” des tortues, qui ont eu lieu dans le complexe de zones humides du parc national des Galápagos.

L’équipe comprend des experts en nécropsie animale, et les enquêteurs interrogeront également les responsables du parc pour aider à reconstituer ce qui est arrivé aux tortues, ont déclaré les procureurs équatoriens.

La viande de tortue était autrefois considérée comme un mets délicat, et incidents au dessus de dernières années ont soulevé des inquiétudes quant au fait que l’Équateur est pris au piège du commerce mondial des espèces sauvages.

En septembre dernier, les gardes du parc ont trouvé le restes de 15 tortues géantes sur la plus grande île de l’archipel des Galápagos, Isabela, au milieu des signes indiquant qu’elles avaient été tuées par des chasseurs. En mars de l’année dernière, 185 nouveau-nés de tortues en danger critique d’extinction ont été découverts dans une valise lors d’une inspection de routine dans un aéroport des Galápagos.

Les tortues géantes sont en voie de disparition et les tuer est illégal en vertu de la loi équatorienne, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison.

The Galápagos Conservancy, une organisation américaine à but non lucratif, condamné les derniers meurtres, décrivant le braconnage et la consommation de tortues géantes comme un «crime environnemental».

L’Équateur étend les protections autour des Galápagos, créant “une nouvelle autoroute” pour la vie marine

Charles Darwin a un jour décrit les Galápagos comme “un petit monde en soi”. De nombreuses tortues et autres animaux qu’il y a vus en 1835 – inspirant ses idées sur l’évolution – ne se trouvent nulle part ailleurs sur Terre.

Mais au fil des ans, les espèces envahissantes, le changement climatique, la surpêche et les effets de l’activité humaine ont considérablement modifié les écosystèmes des Galápagos. Les tortues géantes y ont presque été exterminées aux 18e et 19e siècles par baleiniers et autres marinsainsi que par des espèces envahissantes telles que les chèvres.

Le président équatorien Guillermo Lasso a étendu en janvier les protections autour des Galápagos, créant « une nouvelle autoroute » pour la vie marine. Le décret a limité la pêche dans plus de 20 000 milles carrés d’océan au nord-est de l’archipel, où les bancs de requins-baleines à bulbe et de requins-marteaux festonnés étaient auparavant susceptibles d’être hissés par les pêcheurs pour leurs précieux ailerons.

Les tortues des Galápagos peuvent grandir à plus de cinq pieds de long et 500 livres et vivent plus de 100 ans. Il existe environ une douzaine d’espèces de tortues des îles Galápagos — qui sont tous menacés, de vulnérables à en danger critique d’extinction.

En juin, des scientifiques ont annoncé qu’ils avaient séquencé le génome entier d’une espèce rare des Galápagos avec une énorme coquille évasée – repérée pour la première fois par des écologistes et des explorateurs en 2019 – et ont découvert qu’elle appartenait à la même lignée qu’une tortue que l’on croyait éteinte depuis plus de 100 ans.

Une tortue géante que l’on croit éteinte est confirmée vivante dans les îles Galápagos

“Ce récent incident de braconnage est particulièrement flagrant car très peu d’individus de la sous-espèce Chelonoidis guntheri rester à l’état sauvage », a déclaré la Galápagos Conservancy dans un communiqué. “Nous devons protéger les tortues géantes et les écosystèmes dont elles dépendent.”