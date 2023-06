Des tornades traversent une ville du nord du Texas, tuant 3 personnes et causant des dégâts considérables

MATADOR, Texas (AP) – Une ligne de violentes tempêtes a produit plusieurs tornades mercredi soir sur les Rolling Plains au Texas, tuant au moins trois personnes et causant des dégâts importants autour de la ville septentrionale de Matador.

Selon le National Service météorologique à Lubbock.

Le maire de Matador, Pat Smith, a déclaré qu’au moins trois personnes avaient été tuées, que d’autres pourraient être blessées et qu’il y avait « beaucoup de dégâts », a rapporté le New York Times.

Il y a eu des pannes de courant généralisées dans les Rolling Plains, dont plus de 700 clients sans électricité dans la région de Jayton, selon South Plains Electric Cooperative.

Les pires dégâts semblaient être à Matador – une ville d’environ 570 habitants à 112 kilomètres au nord-est de Lubbock dans le comté de Motley.

L’épidémie de tornade de mercredi est survenue six jours après qu’une tornade a fait trois morts et plus de 100 blessés à Perryton, dans le nord du Texas Panhandle.

Le service météorologique national de Lubbock a rapporté juste après 20 heures mercredi que les forces de l’ordre avaient confirmé une tornade située juste au nord de Matador.

Peu après 21h30, William Iwasko, un prévisionniste principal du National Weather Service à Lubbock, a déclaré qu’il y avait eu trois tornades confirmées dans la ligne de tempêtes, mais il semble que celle de Matador était la seule à avoir causé des dégâts importants.

Les rapports des chasseurs de tempêtes et des météorologues sur les réseaux sociaux ont montré des dégâts considérables autour de Matador, avec des maisons, des lignes électriques, des arbres et des infrastructures endommagés.

Lubbock Fire Rescue a confirmé à l’Avalanche-Journal qu’il envoyait une équipe pour aider aux dégâts et à la récupération.

« J’ai donné l’ordre à Heavy Rescue 1 de répondre à la ville de Matador pour aider à libérer les résidents piégés des structures effondrées », a déclaré le chef du LFR, Shaun Fogerson.

Le centre médical universitaire de Lubbock a confirmé qu’il envoyait son unité médicale mobile AMBUS à Matador.

Un nouvel avertissement de tornade a été émis pour les comtés de Dickens et King jusqu’à 22 heures alors que la ligne de tempêtes continuait de se déplacer vers le sud-est, selon un communiqué du service météorologique sur Twitter.

The Associated Press