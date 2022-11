Des tornades ravagent certaines parties du Texas et de l’Oklahoma

Vendredi, des tornades ont ravagé certaines parties du Texas et de l’Oklahoma, tuant au moins une personne, en blessant deux douzaines d’autres et laissant des dizaines de maisons et de bâtiments en ruines.

Les tornades ont durement frappé le comté de McCurtain, dans l’Oklahoma, dans le coin sud-est de l’État. Cody McDaniel, le responsable des urgences du comté, a confirmé un décès bien qu’il n’ait pas immédiatement fourni de détails.

La petite ville d’Idabel a vu une église, un centre médical et une école détruits.

“Il y a eu une destruction totale sur les côtés sud et est d’Idabel”, a déclaré Steven Carter, coordinateur de la gestion des urgences pour le comté de McCurtain, à la Texarkana Gazette.

Des gens toujours piégés

Carter a déclaré au journal que les gens étaient toujours piégés vendredi soir.

Le gouverneur Kevin Stitt a déclaré que des équipes de recherche et de sauvetage et des générateurs étaient envoyés dans la région d’Idabel.

“Prier pour les habitants de l’Oklahom touchés par les tornades d’aujourd’hui”, a tweeté Stitt.

Keli Cain, du bureau de gestion des urgences de l’Oklahoma, a déclaré qu’au moins trois autres comtés avaient également été touchés par des tempêtes, avec des inondations soudaines dans certaines régions.

Le National Weather Service a déclaré que des tornades avaient également été signalées au Texas et en Arkansas et qu’un système de tempête se dirigeait vers la Louisiane.

Au Texas, les autorités du comté de Lamar ont déclaré qu’au moins 50 maisons avaient été endommagées ou détruites et que 10 personnes avaient été soignées dans un hôpital, dont deux gravement blessées. Aucun décès n’a été signalé dans l’immédiat.

Catastrophe déclarée

Le juge Brandon Bell, le plus haut élu du comté, a déclaré une catastrophe dans la région, une étape pour obtenir une aide et un financement fédéraux. La déclaration de Bell indique qu’au moins deux douzaines de personnes ont été blessées dans tout le comté.

Une communauté durement touchée était Powderly, à environ 72 kilomètres à l’ouest d’Idabel et à environ 193 kilomètres au nord-est de Dallas. Powderly et Idabel sont proches de la frontière entre le Texas et l’Oklahoma.

Le bureau du shérif du comté de Lamar et la gestion des urgences ont déclaré que la tornade s’était abattue peu après 16 heures, heure locale, et avait voyagé vers le nord-nord-est à travers les communautés de Hopewell, Caviness, Beaver Creek et Powderly.

Une femme se promène dans une ferme avec une tornade à proximité à Greenview, Texas, vendredi. (@RCF_2008/Twitter/Reuters)

Randi Johnson, chef du service d’incendie volontaire de Powderly, a déclaré au journal The Paris News qu’elle ne savait pas que quelqu’un avait été tué mais qu’elle était au courant de blessures.

“Cela va prendre beaucoup de temps pour nettoyer cela, mais la communauté s’est réunie”, a déclaré Johnson. “C’est vraiment déchirant à voir.”

Des églises ont ouvert leurs portes pour servir d’abris à ceux dont les maisons ont été touchées.