Des tornades font rage dans le sud des États-Unis, tuant mère et fils

Les corps d’une mère et de son jeune fils ont été retrouvés mercredi quelques heures après qu’une tornade a détruit leur maison alors qu’elle ravageait une ville rurale du nord-ouest de la Louisiane – l’un d’un essaim de tornades déchaînées lors de la forte tempête hivernale qui a balayé les États-Unis.

Les premiers intervenants ont trouvé les restes du garçon de 8 ans dans une zone boisée à environ 800 mètres de son domicile à Keithville, en Louisiane, une ville de 300 habitants, après que la tornade a frappé tard mardi soir, a déclaré le bureau du shérif de la paroisse de Caddo dans une déclaration écrite.

Le corps de sa mère a été découvert mercredi vers 2 h 30 du matin, sous des décombres à une rue de la maison détruite, a indiqué le bureau du shérif. Un homme adulte blessé dans la tempête a été transporté dans un hôpital local, où l’étendue de ses blessures était inconnue.

“J’ai le cœur brisé d’apprendre que la mère et l’enfant ont été tués dans la paroisse du sud-ouest de Caddo en raison de l’une des nombreuses tornades signalées”, a déclaré le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards, dans un communiqué publié sur Twitter.

“Mes prières vont à la famille ainsi qu’à ceux qui ont été blessés ou ont perdu leur maison”.

La tornade était l’une des 18 tornades signalées au Texas, en Louisiane et au Mississippi dans la nuit de mardi à mercredi, qui a blessé plus de deux douzaines de personnes et laissé des maisons en ruines.

À New Iberia, en Louisiane, au moins une personne a été blessée et plusieurs autres ont été tirées des débris après qu’une tornade s’est abattue sur la ville à environ 113 km au sud-ouest de Baton Rouge, a annoncé la police. Plusieurs maisons et un hôpital ont été endommagés, a confirmé la police de New Iberia sur Facebook.

La police a averti les habitants de rester à l’écart de la zone endommagée pendant que des efforts de sauvetage étaient en cours.

“Nous avons reçu des informations faisant état d’une tornade qui a frappé Killona”, a déclaré le bureau du shérif de la paroisse de St Charles sur Twitter peu avant 13 heures, heure centrale.

“Les députés qui ont répondu ont signalé de lourds dommages aux résidences dans le secteur de Schoolhouse Road. Les députés vérifient les résidences.”

La tempête hivernale tentaculaire a balayé le cœur des États-Unis au cours des deux derniers jours, laissant des parties des hautes plaines et du Midwest enfouies sous la poudrerie, fermant des écoles et rendant les routes impraticables.

Le système de tempête a provoqué des dizaines d’annulations et de retards de vols dans les aéroports de la région et a menacé de couvrir certaines parties de la côte est de glace et de neige jusqu’à jeudi.