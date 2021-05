Des tornades consécutives ont tué au moins 10 personnes dans le centre et l’est de la Chine et ont fait plus de 300 blessés

Toutes les actualités du site n'expriment pas le point de vue du site, mais nous transmettons cette actualité automatiquement et la traduisons grâce à une technologie programmatique sur le site et non à partir d'un éditeur humain.