Juste au moment où nous pensions que les économies post-vacances ne pouvaient pas être meilleures, Macy’s a conclu une si bonne affaire de soutien-gorge, vous devrez le voir pour le croire. À l’heure actuelle, le grand magasin propose une collection de soutiens-gorge pour moins de 15 $.

Oui, vous avez bien lu: à travers 3 janvier, Les acheteurs de Macy’s peuvent trouver une sélection de soutiens-gorge au prix de 12,99 $ auprès de marques telles que Bali, Playtex, Vanity Fair et plus, avec des remises allant jusqu’à 70% sur leurs prix d’origine.

Une des options les plus vendues en vente est ce soutien-gorge sans fil à fermeture de spa à double support Bali, qui coûte normalement 40 $ mais est tombé à 12,99 $ pour une économie de 68%. Il est disponible en huit couleurs différentes, avec des tailles allant de 34B à 44D. Ce choix a plus de 1400 critiques extrêmement positives de la part des acheteurs, qui louent sa coupe douce et confortable et sa sensation de soutien. « Le meilleur soutien-gorge que j’aie jamais porté », a déclaré un heureux acheteur. Il comporte également des bretelles réglables à l’avant et un tissu extensible conçu pour suivre votre corps. .

Avec une gamme de coupes et de styles, des soutiens-gorge t-shirt non-présentation aux options confortables et sans armature, vous êtes sûr de trouver votre nouveau sous-vêtement préféré dans cette vente, alors faites du shopping! La livraison gratuite est également disponible sur les commandes de 25 $ ou plus, et il y a aussi une fenêtre de retour prolongée à travers Dimanche 31 janvier.

