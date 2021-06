Une rencontre finale de la saison régulière entre les deux a été confirmée hier pour avoir lieu sur la carte du 25 juin.

Tête d’affiche sur ESPN, il se tiendra à l’Ocean Casino Resort à Atlantic City, New Jersey, et donnera une grande visibilité aux combattants et au championnat lui-même.

Ailleurs, il y a aussi des affrontements entre certains des plus gros frappeurs du championnat et le président des opérations de chasse Ray Sefo a rayonné qu’il « J’ai hâte de voir ce qui se passe ».

« Il y a eu beaucoup de KO passionnants qui ont eu lieu pendant le PFL 3 pour les divisions poids lourd et poids léger féminin et à la fin de la saison régulière, tous ces combattants chercheront un arrêt précoce pour assurer leur place en séries éliminatoires », dit Sefo.

« Beaucoup de nos athlètes de classe mondiale peuvent encore se qualifier pour les séries éliminatoires du PFL, mais presque tous sont confrontés à un scénario de victoire ou de retour à la maison. »

Pour beaucoup cependant, l’affrontement entre 9-0 Harrison, qui a été vu pour la dernière fois dans l’octogone envoyant Mariana Morais via un TKO au premier tour le mois dernier, et 16-6 Dandois, qui a perdu une décision unanime contre Kaitlin Young lors du même événement, est considérée comme une inadéquation.

Ceux qui ne pouvaient pas garder leur pensée pour eux-mêmes ont bombardé le Belge d’abus, mais l’ancien concurrent de l’UFC Dandois a tenu bon et les a appelés.

Alors je combats le champion @KaylaH dans l’événement principal de @PFLMMA 6 … et comme toujours, des tonnes de haine et de manque de respect m’arrivent. Pourquoi? Je suis heureux d’avoir pu affronter ce combattant incroyable… alors à tous les guerriers du clavier, quand êtes-vous intervenu pour faire quelque chose de grand ? pic.twitter.com/U98uJRDCPz – Cindy Dandois (@DandoisCindy) 1 juin 2021

« Je combats donc la championne Kayla Harrison dans le main event du PFL 6 », a-t-elle commencé, en taguant son ennemi américain, qui est double champion olympique de judo.

« Et comme toujours, des tonnes de haine et de manque de respect s’abattent sur moi. Pourquoi ? »

« Je suis heureux d’avoir pu affronter ce combattant incroyable … alors à tous les guerriers du clavier, quand êtes-vous intervenu pour faire quelque chose de grand ? » elle a demandé.

Nous sommes des combattants et c’est ce que nous allons faire. Combat! Nous avons eu nos batailles dans la vie… maintenant nous avons cette bataille dans le @PFLMMA octogone ❗️💯 – Cindy Dandois (@DandoisCindy) 1 juin 2021

« Bien dit, » vint une réponse.

« Kayla Harrison est un mauvais match pour n’importe qui dans le monde, mais vous ne serez jamais une âme froide et timide qui ne connaît ni la victoire ni la défaite. »

« Nous sommes des combattants et c’est ce que nous allons faire. Combattre ! Nous avons eu nos batailles dans la vie… maintenant nous avons cette bataille dans l’octogone du PFL », Dandois a répondu à cela, aux côtés d’un 100 emoji.

Tu ne le mérites pas et tu n’as aucun coup – jd2020 (@jd202012) 1 juin 2021

Ah mec, Cindy Dandois a produit peut-être le pire affichage de stand up que j’ai jamais vu dans son seul et unique combat UFC, Kayla pourrait même renoncer à tout type de grappling et la reconstituer. – Christopher Wilding (@Christo75610873) 1 juin 2021

Clinique en grève à venir pic.twitter.com/JKeb5PbxHe – Bret B 🇨🇦🇵🇱🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@Bret21B) 1 juin 2021

Mais la haine a quand même afflué, le joueur de 36 ans a demandé avec dérision si le combat serait diffusé sur OnlyFans.

D’autres ont offert des critiques plus constructives, mais ont annulé le jeu de stand-up de Dandois tout en prédisant « Bon Dieu, ça va être un massacre. »

Pourtant, alors que Harrison attend une offre de l’UFC, Dana White déclarant qu’elle pourrait ne pas se sentir « prête » pour l’élite, il a été averti que « les gens qui essaient de comparer Kayla à [‘champ champ’] Amanda [Nunes] et [Belltaor featherweight ruler Cris] Cyborg est fou ! »

« Ultimate can broyeur, » Harrison a été appelée pour son opposition inférieure, par le type qui pense qu’elle devrait tenter sa chance contre l’un ou l’autre des bagarreurs brésiliens.

Il y a quinze jours, Cyborg a été sondé sur le superfight potentiel et a fait remarquer « Je ne m’inquiète pas qu’elle dise qu’elle est la reine » en référence à Harrison.

« Je me réveille le matin, je me regarde dans le miroir et je dis que je suis la reine, pour moi-même » elle a révélé.

« Qu’en pensent les fans, n’est-ce pas? Qu’en pensent les fans? Et si elle pense ça, mec, cool pour elle. Si jamais elle veut y aller [back to 145] et les fans veulent voir ce combat alors, c’est sûr, ça va arriver.

« Mais je me concentre sur [then next-opponent] Leslie [Smith], et si elle signe avec Bellator après le tournoi, nous pourrons y penser. »