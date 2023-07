Des tombes vues sur des images satellite après des massacres dans la région du Tigré en Éthiopie

Commentez cette histoire Commentaire

Les images satellites offrent de nouvelles perspectives sur ce qui s’est passé dans les semaines qui ont suivi un horrible massacre perpétré par des soldats érythréens, alliés aux troupes gouvernementales éthiopiennes, dans deux petits villages à l’est de la ville d’Adwa, dans le nord de l’Éthiopie. région du Tigré, alors que l’accord de paix du 2 novembre pour mettre fin à la guerre de deux ans était en train d’être conclu.

Le Washington Post a examiné plus de deux douzaines d’images satellite fournies pour la première fois par Planet Labs ainsi que des images supplémentaires fournies par Maxar Images qui ont été prises entre le 25 octobre et le 10 décembre, ont interrogé des témoins, effectué une inspection physique d’un site et consulté sept agences indépendantes. des experts spécialisés dans la télédétection pour identifier les enterrements à grande échelle et la croissance des cimetières établis dans les jours qui ont suivi la mort de centaines de personnes lors de massacres, a rapporté le Post pour la première fois en mars.

Des soldats érythréens sont arrivés dans le petit village à flanc de montagne de Mariam Shewito le matin du 25 octobre et ont commencé à tuer des habitants, ont déclaré des survivants. Au cours de la semaine suivante, des soldats ont terrorisé neuf autres villages voisins, massacrant plus de 300 personnes et incendiant plus de 60 structures, principalement à l’intérieur de complexes d’habitation, selon des entretiens avec des témoins et un examen des images satellite par The Post.

De nombreux habitants ont fui leurs maisons, se cachant dans la forêt voisine. D’autres ont enterré ceux qui avaient été tués dans des tombes temporaires peu profondes, en attendant que les soldats partent et que la sécurité revienne.

Après le départ des forces érythréennes début novembre, les villageois sont revenus et ont commencé le long processus d’enterrement des morts et de deuil des disparus. Plus de 50 personnes ont été tuées près de l’église Mariam Shewito et plus de 150 personnes ont été enterrées près de l’église Abune Libanos, ont déclaré des villageois, bien qu’ils n’aient pas pu fournir de lieux ou de délais plus précis.



À la demande de The Post, les experts en télédétection Corey Scher, chercheur à la City University of New York, et Jamon Van Den Hoek, professeur agrégé à l’Oregon State University, ont traité des images satellite haute résolution collectées entre le 25 octobre et décembre 10 autour de l’église Abune Libanos, de l’église Mariam Shewito et de la ville de Kumro.

En visualisant les changements de la lumière proche infrarouge, qui est particulièrement sensible à une végétation saine, ils ont identifié 40 emplacements distincts avec des changements de sol apparents qui n’étaient probablement pas dus à la gestion des terres ou à des phénomènes naturels et qui pouvaient être des parcelles funéraires.

Le Post a fourni les premières découvertes de Scher et Van Den Hoek et des images satellite à haute résolution à cinq analystes supplémentaires. Chacun a dit que les zones proches de l’église Mariam Shewito étaient susceptibles d’être liées à l’inhumation des morts.

Les images produites par Scher et Van Den Hoek de l’église Mariam Shewito montrent qu’une quantité importante de végétation a disparu à l’est et au sud du bâtiment principal de l’église à partir d’environ deux semaines après que les soldats érythréens ont quitté le village. Cet écart dans le temps est cohérent avec les rapports sur le temps qu’il a fallu aux villageois pour trouver et se sentir à l’aise pour déplacer ceux qui avaient été tués.

Cependant, la seule perte de végétation n’équivaut pas nécessairement à des enterrements.

« Les fosses communes varient considérablement et peuvent ressembler à des tranchées en rangées à un endroit, mais peuvent être plus aléatoires à un autre. Certains peuvent également inclure des marqueurs », a déclaré un analyste de Vigil Monitor, une organisation de recherche sur les dommages civils basée au Royaume-Uni et spécialisée dans l’analyse des images satellites, qui a examiné les images. « Nous recherchons l’uniformité dans la zone proche autour d’une fosse commune présumée, et nous travaillons pour exclure une activité plus bénigne en examinant une série chronologique plus longue de changements de terrain dans la zone générale. »

L’analyste, que The Post ne nomme pas en raison de la sensibilité de leur travail, et deux de leurs collègues qui ont examiné séparément les images, ont déclaré avoir évalué qu’il y avait « des troubles au sol préoccupants éventuellement liés à l’internement des morts » autour de Mariam Shewito. l’église, notant dans ces cas « les visuels sont cohérents avec l’excavation du sol, puis le remblayage ».

Micah Farfour, analyste en télédétection à Amnesty International, a également identifié plusieurs zones près du cimetière établi de l’église Mariam Shewito où « la végétation semble s’être desséchée ou avoir été perturbée ».

Une fois qu’il était sûr de le faire, The Post a effectué une inspection sur place de Mariam Shewito.

Après avoir examiné la vidéo et les images du cimetière prises lors de cette inspection, Steven de la Fuente, chercheur associé au Middlebury Institute of International Studies de Monterey, qui avait auparavant également examiné les images satellite, a déclaré qu’il avait un « haut niveau de confiance ». dans les nouveaux lieux de sépulture autour de l’église.

Une vidéo capturée des mois après les massacres du Tigré montre un cimetière agrandi à l’église Mariam Shewito où des témoins disent que plus de 50 personnes ont été tuées. (Vidéo : obtenue par le Washington Post)

« Des marqueurs de sites funéraires rudimentaires sont présents dans la vidéo la plus récente », a écrit de la Fuente dans un e-mail. « Ces marqueurs, ou pierres tombales, peuvent être géolocalisés sur des extensions notables du site funéraire qui coïncident avec l’analyse des images satellites. »

À cinq kilomètres au sud, une image recueillie le 16 novembre montre un rassemblement de masse à l’église Abune Libanos près de Kumro, selon Farfour et de la Fuente, qui ont examiné l’image à la demande du Post. L’image montre un demi-cercle composé de personnes entourant un objet du côté sud-ouest de l’église.

Au moins 34 des victimes ont été enterrées lors d’une cérémonie fin novembre dans cette église, se souvient une femme qui a assisté à une cérémonie de masse pour les morts. Plus de 150 au total ont été enterrés dans la région.

Huit mois après l’accord de paix, les combats se sont calmés, mais la situation reste désastreuse. Alors que beaucoup se sont retirés, certains soldats érythréens restent au Tigré. Le Programme alimentaire mondial a récemment cessé de fournir de l’aide, car elle était volée et revendue sur les marchés, mettant fin à une alimentation vitale pour une population déjà affamée. Les agriculteurs qui tentent de planter de nouvelles cultures dans des champs poussiéreux dans l’espoir d’éviter la famine continuent de trouver des victimes des massacres d’octobre.

Et donc, les cimetières ne cessent de s’étendre.