Des tombes potentielles découvertes près d’un ancien pensionnat du Yukon

CARCROSS, Yukon –

Sandra Johnson, une aînée de la Première Nation du Yukon, affirme que la découverte de 15 tombes potentielles près du site d’un ancien pensionnat a « mis au jour des blessures enfouies depuis longtemps ».

Johnson a pris la parole mardi lors de la publication d’une enquête sur des tombes anonymes et sur la mort d’enfants qui fréquentaient l’ancien pensionnat Chooutla à Carcross, au sud de Whitehorse.

Johnson, qui est un ancien conseiller du groupe de travail sur les enfants disparus des pensionnats du Yukon, a reconnu que d’autres personnes sur le territoire seront également en difficulté.

« Sachez que vous êtes aimé, valorisé et chéri. Nous sommes solidaires avec vous, déterminés à parcourir le chemin de la guérison à vos côtés », a-t-elle déclaré.

« Que l’esprit de nos ancêtres nous guide et que la résilience de vos communautés nous inspire tous à créer un monde juste, inclusif et enraciné dans la compassion. »

Le registre commémoratif du Centre national pour la vérité et la réconciliation répertorie 20 enfants morts à l’école, qui a fonctionné de 1903 à 1969, mais les chercheurs ont déclaré mardi que leurs travaux ont révélé qu’au moins 33 élèves étaient morts à l’école ou à l’hôpital après avoir été blessés. à l’école ou pendant qu’ils participaient à des activités liées à l’école.

Cette découverte est la dernière d’une série de tombes potentielles découvertes autour des pensionnats du Canada. Jeudi, la Première nation Sto:lo a déclaré avoir découvert au moins 158 décès dans trois pensionnats et un hôpital, remontant à 1863. La plupart de ces décès étaient dus à la tuberculose ou à d’autres maladies.

Brian Whiting, de la société GeoScan, basée en Colombie-Britannique, qui a effectué les recherches au radar pénétrant dans le sol, a déclaré que des travaux « plus invasifs » seraient nécessaires pour confirmer si les sites en question sont des tombes.

Il a déclaré que ce qu’ils ont trouvé concorde avec les récits des survivants de l’école.

Whiting a déclaré que GeoScan avait fouillé plus de 37 000 mètres carrés de terrain et que les 15 sites potentiels avaient été trouvés dans un rayon de 58 mètres carrés les uns des autres.

Nicole Marion, du groupe de recherche Know More, affirme que leurs travaux ont débuté en janvier 2022 et portaient sur 4 500 documents d’archives.

Elle a déclaré qu’ils avaient soumis des demandes d’accès à l’information pour plus de 100 dossiers et avaient obtenu un accès partiel à 70.

« Un accès partiel signifie que nous avons reçu une copie des fichiers que nous avons demandés, mais que toutes les informations personnelles d’identification des étudiants, des enfants et du personnel ont été supprimées », a-t-elle déclaré.

Marion a déclaré que sur les 1 300 enfants emmenés à l’école en provenance du Yukon, de l’Alaska et de la Colombie-Britannique, ils ne connaissent que les noms de 900 et le lieu de résidence d’environ 730 d’entre eux.

Elle a déclaré qu’ils disposaient de «très peu» informations sur l’endroit où sont enterrés les 33 enfants qu’ils ont identifiés comme morts et qu’ils ne connaissaient souvent pas leurs noms.

« Cette recherche est incomplète », a-t-elle déclaré.

« Au fur et à mesure que nous aurons davantage accès aux dossiers, nos découvertes évolueront. En particulier, nous espérons en apprendre davantage sur qui étaient ces enfants, ce qu’ils ont vécu et où ils sont enterrés. »

Marion a appelé à la poursuite des recherches, en se concentrant spécifiquement sur les documents restreints détenus par Bibliothèque et Archives Canada, l’Église anglicane et dans les archives du Centre national pour la vérité et la réconciliation.

« Il est également de la plus haute importance et urgence que la collecte de déclarations soit organisée avec les survivants », a-t-elle déclaré.

« Les témoignages des survivants éclaireront non seulement les priorités de recherche à venir, mais, plus important encore, leurs expériences constitueront l’autorité la plus précieuse pour découvrir la vérité sur ce qui s’est passé à Chooutla et dans d’autres institutions d’assimilation. »



— Par Ashley Joannou à Vancouver



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 26 septembre 2023.