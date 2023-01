Des tombes chrétiennes profanées dans un cimetière historique de Jérusalem

JÉRUSALEM – Plus de 30 tombes d’un cimetière chrétien historique de Jérusalem ont été retrouvées renversées et vandalisées, a annoncé mercredi le diocèse, secouant la minorité chrétienne de la ville contestée.

Des policiers ont été envoyés au cimetière protestant du mont Sion à Jérusalem pour enquêter sur la profanation. Le mont Sion, associé dans la tradition chrétienne au site de la Dernière Cène que Jésus a partagé avec ses disciples la veille de sa crucifixion, est également sacré pour les juifs et les musulmans et a été au centre de revendications religieuses concurrentes tout au long des décennies de conflit israélo-palestinien. .

Des images de caméras de sécurité largement partagées dimanche ont montré deux jeunes hommes – tous deux portant une calotte juive et des tzitzit, les franges rituelles nouées portées par les juifs pratiquants – pénétrant par effraction dans le cimetière, renversant des croix de pierre et brisant et piétinant des pierres tombales, laissant une traînée de débris et pierres tombales brisées.