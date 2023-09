Des tomates en abondance – Shaw Local

Voyez-vous des tomates pendant votre sommeil parce que votre jardin est envahi de plantes chargées ? Roma, cerise ancienne ou steak de bœuf – quel que soit le type que vous cultivez, nous sommes en pleine saison de floraison.

Même avec la récente vague de chaleur, de nombreuses personnes se retrouvent en septembre avec plus de tomates qu’elles ne peuvent en utiliser.

La bibliothèque Reddick a récemment organisé un cours de cuisine à base de tomates pour partager des recettes et des idées sur les fruits et légumes abondants. (Les tomates entrent dans la définition scientifique d’un fruit, mais comme nous les utilisons davantage pour cuisiner comme légume, elles entrent également dans cette catégorie.)

L’année dernière, ma fille a eu le plant de tomate le plus gros et le plus prolifique que j’aie jamais vu. Il a grandi jusqu’à atteindre la taille d’un buisson et nous en retirions des tomates chaque jour. Il y en avait trop à manger, alors nous les avons hachés et congelés. C’était agréable de sortir un sac du congélateur en janvier pour l’utiliser pour du chili ou de la salsa.

On pensait autrefois que les tomates étaient dangereuses à la consommation parce qu’elles étaient classées à tort comme membre d’un groupe de plantes vénéneuses appelées Solanacées. Les feuilles et tiges toxiques, avec leur odeur désagréable, ont contribué au manque d’approbation.

Cependant, les tomates se sont révélées plus tard riches en antioxydants et en vitamine C et, à la fin des années 1880, les agriculteurs de ce pays ont commencé à expérimenter et à cultiver de nombreuses variétés.

Joseph Campbell a découvert que les tomates en conserve se conservaient bien et il a inventé la soupe condensée Campbell.

Une fois que les gens ont accepté la valeur nutritionnelle des tomates et les ont incorporées à leurs repas, elles sont devenues plus populaires. Comme elles sont saisonnières, les tomates sont devenues un symbole de prospérité et de bonne fortune.

À l’époque victorienne, lorsque les gens emménageaient dans une nouvelle maison, une tomate prisée était placée sur la cheminée pour effrayer les mauvais esprits et apporter la prospérité à la maison. Comme les tomates mûres ne durent pas, les femmes les recréaient souvent avec du tissu rouge, les remplissaient de feuilles, de coton ou de sciure de bois et mettaient la tomate farcie sur la cheminée.

Les femmes cousaient à la main la plupart des vêtements portés par leur famille et les aiguilles qu’elles utilisaient étaient très importantes. Les aiguilles coûtaient cher et il fallait les garder affûtées et dans un endroit sûr. Les dames ont commencé à mettre leurs aiguilles et leurs épingles à main dans le tissu tomate « bonne chance », créant ainsi le coussin à épingles tomate.

Une petite fraise a ensuite été ajoutée au sommet, remplie de poudre d’émeri qui servait à aiguiser les épingles et les aiguilles. Au fil des années, le coussin à épingles est passé de la cheminée au panier à couture.

Je possède trois paniers à couture : un était un cadeau de fête de mariage, un était un cadeau d’anniversaire d’un bon ami et un appartenait à ma belle-mère.

Chacune regorge d’accessoires de couture, vintage et nouveaux. J’aime les trier lorsque je travaille sur des projets, à la recherche de la bonne touche.

L’accessoire fraise est tombé de mon vieux coussin à épingles il y a des années. C’est peut-être un bon mois pour en acheter une nouvelle, puisque je vais de toute façon penser à couper et à congeler toutes ces tomates.

Il y a beaucoup à faire « coudre » !

Karen Roth est une bibliothécaire/éducatrice semi-retraitée vivant à Ottawa. Elle peut être contactée à [email protected].