Des toilettes non sexistes examinées au microscope alors que le N.-B. élargit l’examen des politiques scolaires

L’examen controversé d’une politique scolaire du Nouveau-Brunswick qui garantit une protection de base aux élèves LGBTQ a récemment été élargi pour inclure une section sur l’accès aux toilettes, une question également abordée dans la loi fédérale sur les droits de la personne.

Le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a déclaré que l’examen de la politique 713 examinera des questions telles que la manière d’avoir des toilettes non sexistes dans les écoles ayant des problèmes d’infrastructure et si la politique affecte les droits des élèves qui ne sont pas transgenres.

« Nous voulons parler des droits des étudiantes et savoir si elles sont à l’aise ou non d’aller aux toilettes avec un homme biologique », a déclaré Hogan. Matinée d’information Fredericton.

Le plan de Hogan pour explorer ces questions intervient environ six ans après que la loi fédérale sur les droits de l’homme ait érigé en violation le fait d’empêcher une personne d’utiliser des toilettes genrées ou d’en limiter l’accès en raison de l’anatomie perçue d’une personne.

REGARDER | Pourquoi les toilettes non genrées sont-elles importantes pour la sécurité des enfants ? Un ancien lycéen explique : Les toilettes non genrées sont importantes – pour tout le monde – dit un ancien élève La politique 713, que le gouvernement du Nouveau-Brunswick est en train de réviser, garantit la disponibilité de toilettes non sexistes dans chaque école du Nouveau-Brunswick.

Aller à l’encontre de cette législation nécessiterait de démontrer une menace réelle pour la sécurité, a déclaré Wayne MacKay, professeur émérite à la faculté de droit Schulich de l’Université Dalhousie.

Hogan n’a pas dit publiquement comment il voulait répondre à ses préoccupations, quels seraient les résultats possibles de l’examen et ce qui changerait, le cas échéant, à propos du libellé de la politique 713. Il a cependant déclaré qu’il ne prévoyait pas de limiter les droits LGBTQ.

La section sur les toilettes comporte deux parties. Le premier dit que « tous les élèves auront accès à des toilettes qui correspondent à leur identité de genre ». La seconde dit que chaque école devrait avoir au moins une toilette non sexiste

Wayne MacKay, professeur émérite à la faculté de droit Schulich de l’Université Dalhousie, affirme qu’il est possible de limiter l’accès aux toilettes pour une personne trans, mais il faut prouver qu’elle représente une menace pour les autres. (Soumis par Wayne MacKay)

La première ligne de la section est presque identique aux directives de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick sur l’accès aux toilettes.

Ces directives stipulent que les écoles, les magasins et autres espaces publics « ne peuvent pas interdire ou restreindre à une personne trans d’utiliser les toilettes ou les vestiaires qui correspondent à son identité de genre ».

En réponse à une demande de plus de détails, un porte-parole du ministère de l’Éducation a envoyé une déclaration disant que la section « a été révisée récemment pour mieux définir ou clarifier la terminologie ».

Vous ne pouvez pas discriminer sur la base d’une peur déraisonnable de conséquences négatives. Vous pouvez, sur la base d’une crainte raisonnable des conséquences. – Wayne MacKay, Université Dalhousie

Le ministère n’a pas précisé quelle terminologie doit être mieux définie ou clarifiée.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement a déclaré que l’examen porterait sur une section indiquant que les enseignants devraient obtenir le consentement d’un élève avant de partager des changements informels de nom et de pronom, et une section indiquant que les enfants sont autorisés à jouer dans l’équipe sportive du sexe qu’ils identifient. avec.

L’accès ne peut pas être limité sans preuve

MacKay a déclaré que lorsqu’il s’agit d’équilibrer un droit et un autre, les preuves sont importantes.

Il a déclaré que la seule façon d’avoir une exception au droit d’utiliser les installations, au nom du droit des étudiantes à la sécurité, est d’avoir la preuve qu’il existe une menace réelle.

MONTRE | Qu’est-ce que la politique 713 et pourquoi est-ce important ? Raechel Huizinga de la CBC explique: CBC explique: Voici ce que vous devez savoir sur la politique 713 Plaintes, protestations, débats, avis : de quoi s’agit-il ?

« Il ne s’ensuivrait pas automatiquement de dire qu’ils avaient des préoccupations, que [officials] disaient alors : » Eh bien, nous n’allons pas avoir une salle de bain non sexiste » ou » Nous allons avoir une salle de bain non sexiste et c’est la seule que vous pouvez utiliser. »

« Vous ne pouvez pas discriminer sur la base d’une peur déraisonnable de conséquences négatives. Vous le pouvez, sur la base d’une peur raisonnable des conséquences. »

Si une personne en particulier constitue une menace pour un élève et qu’il existe suffisamment de preuves, cette personne peut se voir interdire d’utiliser les toilettes, qu’elle soit ou non trans, a déclaré MacKay, et cela ne constituerait pas une violation des droits.

Certains enfants n’utiliseraient pas du tout les toilettes

Gail Costello, une enseignante à la retraite depuis 30 ans qui a aidé à mettre en œuvre la politique, a déclaré que les problèmes de sécurité dont elle avait entendu parler provenaient des enfants trans.

Lorsqu’il n’y a pas de toilettes non genrées ou que l’accès à celles-ci est stigmatisé, certains élèves choisiraient de ne pas aller aux toilettes du tout parce qu’ils craignaient un contrecoup et des brimades.

« Ou ils ne peuvent tout simplement pas attendre jusqu’à l’heure du déjeuner, alors ils peuvent courir au centre commercial et aller aux toilettes », a-t-elle déclaré.

« Ou ils arrivent en retard à l’école… parce qu’ils savent que s’ils manquent la première période, ils peuvent le faire jusqu’à la fin de la journée sans utiliser les toilettes. »

Le gouvernement fédéral, pour expliquer l’amendement de 2017 à la Loi sur les droits de la personne pour protéger l’identité et l’expression de genre, a déclaré que les personnes transgenres ne représentent aucune menace.

« [Transgender] et d’autres Canadiens de diverses identités de genre utilisent déjà des toilettes adaptées à leur sexe et ne représentent pas une plus grande menace que quiconque en le faisant », a déclaré le gouvernement. « Ils veulent simplement utiliser les toilettes ou les vestiaires qui correspondent à leur identité vécue.

Costello a déclaré que de nombreuses écoles du Nouveau-Brunswick ont ​​des toilettes non genrées, et en avaient même avant la création de la politique 713 en 2020.

MONTRE | Jacques Poitras de la CBC explique la controverse politique autour de la Politique 713 : Contrecoup sur l’examen de la politique d’inclusion des genres du N.-B. Les protestations se multiplient dans les écoles du Nouveau-Brunswick au sujet d’un examen par le gouvernement d’une politique visant à protéger les élèves LGBTQ. Les partisans disent que la politique crée un espace sûr pour les étudiants. Les critiques soutiennent que les parents ne reçoivent pas suffisamment d’informations.

Ces toilettes sont généralement des salles privées à une seule cabine. Elle a dit qu’ils sont souvent utilisés par tous les étudiants parce qu’ils sont plus privés et se sentent plus en sécurité.

Emmanuelle Jackson, ancienne élève de l’école secondaire d’Oromocto, a déclaré que pour cette seule raison, il devrait y avoir des toilettes non sexistes dans chaque école.

« Si vous ne pouvez pas vous sentir en sécurité en utilisant la salle de bain à l’école, où d’autre allez-vous vous sentir en sécurité? » a déclaré Jackson, qui s’est identifié comme non binaire. « Il ne devrait y avoir aucune raison pour que les gens ne se sentent pas en sécurité en faisant simplement une tâche simple à l’école. »

L’examen prévu de la politique 713 a provoqué des protestations dans les villes du Nouveau-Brunswick et une certaine dissidence parmi les ministres du gouvernement progressiste-conservateur.

Sept députés PC se sont prononcés en faveur de la politique 713, certains réclamant davantage de consultations. D’autres, comme le député Jeff Carr, ont déclaré que si des changements étaient apportés, ils ne devraient que renforcer la politique pour mieux protéger les étudiants LGBTQ.