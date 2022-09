Si vous recherchez le mot “arachnophobe”, vous pourriez voir une photo de moi. Ce serait soit une photo de moi agitant avec un sourire penaud pour reconnaître ma terreur, soit une photo de moi criant avec mes mains sur mes joues, à la manière des films d’horreur des années 1950.

Je ne suis pas fan des araignées.

Je comprends que même si je ne suis pas un très grand humain, je suis toujours beaucoup plus grand que l’araignée ordinaire. Je reconnais qu’ils servent un but dans l’écosystème.

Pourtant, mon bilan avec eux n’a pas été bon. Mon modus operandi de les tuer avec des préjugés extrêmes a conduit à beaucoup d’araignées mortes et à quelques blessures notables pour moi.

Il semble aussi qu’à chaque fois que je décide de revenir à l’esprit « vivre et laisser vivre » que j’utilisais dans mon enfance, il se passe toujours quelque chose.

De retour à l’université, j’ai été mordu par quelque chose dans mon sommeil qui a fait gonfler ma main. Ensuite, je suis devenu étourdi et j’ai dormi pendant 36 heures d’affilée. Peut-être que c’était une araignée ou peut-être que c’était autre chose, mais je suis sûr que vous savez ce que je blâme.

Une chère amie à moi a récemment eu une rencontre malheureuse avec une araignée recluse brune alors qu’elle rendait visite à un ami commun dans l’Indiana. La recluse brune fait partie des venimeuses.

Mon amie souffrait beaucoup et est tombée très malade, principalement parce qu’elle n’a pas réalisé tout de suite qu’il s’agissait d’une morsure d’araignée et a attendu d’être soignée.

Cet été a été particulièrement mauvais à la ferme d’Oliver pour les araignées. J’ai perdu le compte des différentes tailles et types d’arachnides que j’ai repérés et expédiés.

Certes, je vis dans une très vieille maison, mais je n’arrive pas à me débarrasser du sentiment que la population d’araignées pourrait être là pour m’attraper. Toutes les toiles d’araignées qui semblent être partout peuvent avoir quelque chose à voir avec cela.

Par exemple, lorsque j’ai reçu un devis pour isoler notre grenier, le gars qui est monté là-haut a dit que cela ressemblait à un film d’horreur avec toutes ces toiles d’araignées. J’ai ri d’un rire nerveux parce que je n’y suis jamais allé et, eh bien, la pensée de toutes ces araignées au-dessus de ma tête n’était pas très réconfortante.

Ensuite, il y a la « guerre » que j’ai eue avec une araignée qui dure depuis des semaines.

Je n’ai jamais vu mon ennemi, mais les escarmouches ont commencé lorsque j’ai remarqué une toile en forme d’entonnoir sous la boîte aux lettres sur le côté de notre maison. C’était au niveau du perron, alors j’ai pensé que ce ne serait pas si grave.

Ensuite, l’araignée a décidé de créer un deuxième niveau essentiellement à l’endroit où je tends la main pour récupérer mon courrier.

Eh bien, ça n’allait pas marcher, alors j’ai attrapé un balai et renversé son ouvrage.

Et voilà, dès le lendemain, le Web était de retour. Cela s’est répété plusieurs fois. Peut-être y a-t-il une photo de l’araignée sous l’entrée pour “persistance”.

J’imaginais que cette araignée était probablement petite et qu’il n’y avait pas de quoi s’énerver trop. Comme j’avais tort.

À peu près au même moment, j’ai remarqué quelque chose d’étrange près de ma porte arrière. J’ai vu des toiles sortir du haut de l’encadrement de la porte et s’enrouler autour de la ficelle qu’on tire pour allumer la lumière sur le palier. Je l’ai renversé et j’ai continué ma journée.

Quelques jours plus tard, mon ami jardinier et moi nous promenions dans ma maison, et je l’ai presque perdu quand j’ai vu deux toiles d’entonnoir géantes juste au-dessus de la porte arrière. Mon ami m’a assuré que tout ce que j’avais à faire était de les abattre et que tout irait bien.

Imaginez ma surprise lorsque j’ai fait cela et que j’ai repéré l’araignée alors qu’elle tombait près de moi.

Ce n’était pas une petite araignée, mais une de ces énormes au corps gras qui hantent mes cauchemars. J’ai bien failli tomber à la renverse du perron dans ma hâte de m’en éloigner.

Jusqu’à présent, celui-là n’a pas essayé de reconstruire son royaume, mais maintenant que je sais à quoi il ressemble, j’ai l’impression de prendre ma vie en main à chaque fois que j’essaie de recevoir le courrier.

Comme je l’ai dit, j’ai peur des araignées. Et maintenant, je suis à peu près sûr qu’ils veulent vraiment m’avoir.

Ou du moins c’est ce que ma peur irrationnelle me dit.

• Joan Oliver est l’ancienne rédactrice en chef adjointe du Northwest Herald. Elle est associée au Northwest Herald depuis 1990. On peut la joindre au jolivercolumn@gmail.com.