Des toiles d’araignées effrayantes recouvrent le buisson australien alors que des millions d’araignées fuient les inondations

Une couverture CREEPY de toiles d’araignées couvrant des arbustes, de l’herbe et des panneaux de signalisation en Australie a été surnommée une « apocalypse d’araignée » au milieu de fortes pluies et d’inondations à Victoria.

Avec plus de pluie prévue cette semaine, on pense que les bestioles effrayantes pourraient continuer à tisser le voile effrayant à travers la campagne dans le but d’échapper aux eaux de crue.

Le phénomène est connu sous le nom de montgolfière, où des conditions météorologiques plus fraîches ont incité les araignées à couvrir des étendues de terre Crédit : Reuters

Les créatures ont créé d’énormes tours de toile couvrant les arbres dans le but de fuir les eaux de crue Crédit : Reuters

Les toiles surélevées montrent les tentatives de l’araignée pour fuir les eaux de crue et se réfugier sur un terrain plus élevé à Gippsland, Victoria.

L’État du sud-est a été ravagé par de fortes pluies et des vents violents, forçant des milliers de personnes à évacuer.

Certaines parties de la région ont été fermées la semaine dernière après que la pluie ait laissé les habitants sans électricité et que 15 à 25 mm supplémentaires devraient tomber.

Des rapports locaux suggèrent que le phénomène est connu sous le nom de montgolfière, où des conditions météorologiques plus fraîches ont incité les araignées à couvrir des étendues de terre de toiles d’araignées ressemblant à des nuages ​​pour essayer de s’abriter des conditions humides.

Malgré les images étranges des toiles de couverture effrayantes, un habitant, dont la ville en est couverte, est ravi d’accueillir les bestioles effrayantes.

Darren McCubbin de Longford, Victoria a déclaré aujourd’hui à l’émission australienne de petit-déjeuner : « C’est absolument fantastique de vous rencontrer depuis la capitale de la ville des araignées.

« Des millions d’araignées ont ces toiles arachnéennes et ont encerclé la ville. Elles sont partout, sur les panneaux de signalisation, dans les arbres, sur les buissons. »

« Ils sont magnifiques. »

M. McCubbin a déclaré que les gens affluaient dans la ville pour capturer le phénomène naturel.

L’araignée rouge et noire sur les gossamers près des zones humides à Longford, Victoria Crédit : Reuters

De nouvelles images montrent les toiles couvrant la zone au bord du lac Crédit : Reuters

Les toiles engloutissent tout sur leur passage Crédits : hdjwiax/reddit

« Il y a des gens qui s’arrêtent au bord de la route », a-t-il déclaré.

« Ça se passe ici à Longford, car nous sommes la capitale des araignées en Australie.

« La ville a dépensé des milliers de dollars pour une campagne de marketing appelée ‘Middle of Everywhere’, mais il faut qu’un million d’araignées sortent du marais et soudain, les gens affluent dans votre ville.

« Vous pourriez vendre des T-shirts au bord de la route. »

Le professeur Dieter Hochuli de l’Université de Sydney a déterminé que les insectes étaient des araignées en toile et a déclaré que le comportement n’était pas inhabituel après les inondations.

« Ils construisent une toile un peu différente de celles avec lesquelles nous sommes plus familiers, comme les toiles d’orbes, celles-ci sont plates et les araignées vivent souvent entre deux couches de toile », a-t-il déclaré à 7 News.

« Lorsque nous recevons ce type de pluies très abondantes et d’inondations, ces animaux qui passent leur vie de manière cryptique sur le sol ne peuvent plus y vivre et font exactement ce que nous essayons de faire – ils se déplacent vers les hauteurs. »

La toile va jusqu’à des arbres entiers, s’étendant jusqu’aux poteaux et autres points de repère élevés Crédit : Reuters

Des centaines d’araignées peuvent être vues en haut du poste se rassemblant depuis le Web Crédit : Reuters

En mars dernier, les bestioles ont envahi les villes de la Nouvelle-Galles du Sud, non seulement dans la campagne, mais aussi en grouillant de poteaux de clôture, de lampadaires et sur les côtés des maisons alors qu’elles fuyaient également les inondations.

Les arachnides grimpent même sur les jambes des gens pour tenter d’échapper à des averses record, ont déclaré des témoins au Guardian.

Shenae et Steve Varley ont déclaré que les araignées couvraient « toute la longueur de la balustrade » au barrage de Penrith dans l’ouest de Sydney dimanche.

« Il y avait aussi des scinques, des fourmis, pratiquement tous les insectes, des grillons – tous essayant simplement de s’éloigner des eaux de crue », a déclaré Shenae.