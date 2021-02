«  Des titans d’entreprise agissant comme des intimidateurs souverains  »: l’Australie prévoit une campagne publicitaire pour le déploiement de Covid-19 Jab, mais pas sur Facebook

La campagne de vaccination de masse en Australie devrait faire l’objet d’une campagne publicitaire, a déclaré le ministre de la Santé du pays. Cependant, il n’y aura pas de publicité sur Facebook, car le gouvernement reste enfermé dans une dispute amère avec la plate-forme.

Alors que l’Australie lançait dimanche sa vaccination de masse à l’aide du vaccin Pfizer, le ministre de la Santé, Greg Hunt, a promis une vaste campagne de communication pour promouvoir la vaccination. La campagne publicitaire aura lieu à la fois hors ligne et en ligne – mais rien ne sera publié sur Facebook, a déclaré Hunt à la chaîne de télévision nationale ABC.

Sur ma montre, jusqu’à ce que ce problème soit résolu, il n’y aura pas de publicité Facebook. Aucun n’a été commandé ou institué depuis que ce différend est survenu. Fondamentalement, vous avez des titans d’entreprise agissant comme des intimidateurs souverains, et ils ne s’en tireront pas.

L’exclusion de la plate-forme de la promotion de la vaccination Covid-19 intervient alors que la querelle de plusieurs mois entre le gouvernement australien et le géant de la technologie s’est intensifiée cette semaine. La querelle découlait d’une nouvelle législation australienne qui obligerait le géant de la technologie et d’autres entreprises à payer des frais de licence aux éditeurs locaux pour présenter du contenu créé au niveau national sur leurs plateformes.

Jeudi, Facebook a pris une décision inattendue, empêchant les utilisateurs australiens d’accéder ou de partager du contenu d’actualité sur la plate-forme. La panne d’électricité a également affecté plusieurs comptes d’agences gouvernementales et de services d’urgence, provoquant l’indignation des responsables en Australie et à l’étranger.

Le trésorier australien Josh Frydenberg a déclaré qu’il discuterait de la situation avec Facebook ce week-end, tandis que le Premier ministre Scott Morrison a déclaré samedi que la plateforme avait « Nous a de nouveau aimés » sans donner plus de détails. On ne sait toujours pas si et comment le différend sera résolu.

Facebook, pour sa part, a confirmé qu’il était en négociations avec le gouvernement australien sur le projet de loi sur les licences, mais n’a pas non plus fourni de détails concrets. L’entreprise a été «S’engager avec le gouvernement australien pour exposer nos préoccupations actuelles concernant le projet de loi [and would] continuer à travailler avec le gouvernement sur des amendements à la loi, dans le but de parvenir à une voie stable et équitable pour Facebook et les éditeurs, » un représentant de la société a déclaré à Reuters dans un communiqué par courrier électronique.

