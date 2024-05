Des tissus bovins provenant d’une vache malade sont testés positifs pour le virus de la grippe aviaire

Les experts en sécurité alimentaire recommandent de toujours bien cuire la viande pour prévenir l’infection par d’autres agents pathogènes plus courants tels que la salmonelle, la listeria et E.coli. « Ces recommandations en matière de sécurité alimentaire existaient bien avant que le H5N1 ne devienne un problème, et elles devraient toujours constituer notre norme de base », a déclaré le Dr Keith Poulsen, directeur du laboratoire de diagnostic vétérinaire du Wisconsin à l’université du Wisconsin-Madison.